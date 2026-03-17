Serviva un’altra serie di fantascienza, a Jonathan Nolan e Lisa Joy, per riprendersi dopo la débacle di Westworld, che da erede spirituale di Game of Thrones – per le proporzioni epiche, il cast stellare e il budget sconfinato – si è trasformata in una delle delusioni più cocenti della storia recente di HBO. La quarta stagione (l’ultima) aveva provato a rialzare il tiro rispetto alla semi-disastrosa terza, ma l’ambizioso mix tra western, sci-fi e una narrazione pienamente alla Nolan era infine giunto a conclusione nel peggiore dei modi: senza un finale. La meno filosofica e più scanzonata Fallout sembra allora essere nata, in qualche modo, da quelle stesse ceneri; il che è emblematico, visto che si parla del tentativo di ricostruire il mondo dopo un’apocalisse nucleare.



Corso Laboratorio di RIPRESA VIDEO e Fotografia, dall 18 marzo





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“War never changes”. La prima stagione della serie Prime Video ci aveva lasciato con questa frase, insieme alla rivelazione che il conflitto atomico all’origine di tutto non era affatto un conflitto, bensì una ferita auto-inflitta dagli Stati Uniti d’America a loro stessi. Un’elaborata strategia della Vault-Tec, che dopo aver costruito un centinaio di bunker antiatomici in tutto il Paese, aveva (giustamente) bisogno di far fruttare il proprio investimento. La paura del nucleare e della fine del mondo, mai come in questi anni riportata in auge sia sul grande che sul piccolo schermo – da Oppenheimer a A House of Dynamite, da Silo a The Last of Us, da Il problema dei tre corpi a Paradise – viene qui studiata a tavolino e messa in atto con freddezza e lucidità scientifica. Il nuovo ciclo di episodi riparte da qui, con la protagonista Lucy MacLean (Ella Purnell) nuovamente all’inseguimento del padre Hank (Kyle MacLachlan), stavolta non per salvarlo dai suoi rapitori ma per assicurarlo alla giustizia.



Ricerca e lavoro di ARCHIVIO nel cinema DOCUMENTARIO, dal 19 marzo





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In sua compagnia c’è anche il Cooper Howard/Ghoul bicentenario di Walton Goggins, a sua volta in cerca della famiglia perduta, ed è difficile non notare una certa somiglianza tra questa coppia televisiva e quella formata da Dolores e William/Man in Black in Westworld: da un lato la ragazza ingenua, che gradualmente scopre la crudeltà del mondo reale e acquisisce consapevolezza di sé stessa, e dall’altro l’uomo indurito dal tempo, cinico, spietato e tormentato dai demoni del passato. Non era un caso che, nel pilot di Fallout, uno dei costumi di Ella Purnell citasse esplicitamente il personaggio di Evan Rachel Wood, né che in entrambe le serie vi sia uno sdoppiamento delle linee temporali – in Westworld abilmente nascosto, qui invece esplicito fin dall’inizio – che mette in evidenza il contrasto tra il cowboy d’altri tempi e il “mostro” attuale.



Corso online di COLOR CORRECTION, dal 10 aprile





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Non è un caso nemmeno che siano loro i personaggi migliori, il cuore emotivo della storia, senza i quali essa si accartoccerebbe su sé stessa. Se questo era vero prima, lo è ancora di più in una stagione dove le loro polarità opposte entrano in contatto e si influenzano a vicenda. Ciò non significa che il resto delle storyline funga da semplice riempitivo, anzi, è proprio grazie a loro che la serie guadagna spessore. Perché Fallout, prima ancora che un racconto fantascientifico su esperimenti segreti, guerre civili, intelligenze artificiali (ormai imprescindibili), miliardari megalomani e una classe dirigente che fa solo i propri interessi – riferimenti a persone realmente esistenti puramente casuali -, è una feroce critica all’idiozia umana.