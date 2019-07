Fantasmagorie torna a Lecco dal 3 al 7 luglio

Dal 3 al 7 luglio a Lecco torna Fantasmagorie – Piccola rassegna di cinema d’animazione, festival che quest’anno ha come tematica principale la Luna ed i cinquant’anni dal primo uomo sbarcato sul satellite.

Per rivivere le emozioni del primo allunaggio, sarà possibile godere dell’installazione di Igor Imhoff, ma anche di tanto cinema dedicato all’allunaggio.

In basso vi riportiamo il programma completo della rassegna; per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale di Fantasmagorie.

3 LUGLIO

Ore 21.15 – Piazza Garibaldi

1969-2019: Se guardi in alto c’è ancora la luna

Una fantastica gita di Nick Park

segue

Wallace & Gromit – La maledizione del coniglio mannaro di Nick Park e Steve Box

4 LUGLIO

• Ore 21.15 – Piazza Garibaldi

1969-2019: Se guardi in alto c’è ancora la luna

Sbarco sulla Luna: impresa scientifica o finzione cinematografica? – Parte I a cura di Loris Lazzati (Gruppo Deep Space)

Lunatic (Åsa Ersmark, Svezia, 2014, 5′)

Eclipse (Théo Guignard, Noé Lecombre, Hugo Moreno, Francia, 2012, 4′)

Moon (Renaud Hallée, Canada, 2012, 2′)

segue

First on the Moon (Aleksej Fedorčenko, Russia, 2005, 75’)

Venerdì 5 luglio 2019

• Ore 21.15 – Piazza Garibaldi

1969-2019: Se guardi in alto c’è ancora la luna

Sbarco sulla Luna: impresa scientifica o finzione cinematografica? – Parte II a cura di Loris Lazzati (Gruppo Deep Space)

Little Wolf (An Vrombaut, Gran Bretagna, 1992, 6′)

And The Moon Stands Still (Yulia Ruditskaya, Belarus/Germania/USA, 2017, 11′)

segue

Operazione Avalanche (Matt Johnson, Usa, 2016, 94’)

• Ore 23.15 – Roots Club (Via Don Antonio Invernizzi 20)

DJ set a cura di Laika Mood

Sabato 6 luglio 2019

• Ore 15.00 – Planetario (Corso Giacomo Matteotti 32)

1969-2019: Se guardi in alto c’è ancora la luna

Boy VR a cura di Igor Imhoff

• Ore 15.00 – Teatro invito (Via Ugo Foscolo 42)

Favole europee

Europa orientale

Repubblica Ceca: La fanciulla del melo (Bretislav Pojar, Italia/Cecoslovacchia, 1975, 14’)

Ungheria: Bugie grosse così (Kati Macskassy, Italia/Ungheria, 1975, 12′)

Bielorussia: Finist (Alexandre Alexeieff, Italia, 1978, 14’)

• Ore 16.30 – Teatro invito (Via Ugo Foscolo 42)

Favole europee

Italia

Modena: Sandrone, la Polonia e Sgorghiguelo (Secondo Bignardi, Italia, 1977, 11’)

Toscana: L’uva salamanna (Manfredo Manfredi, Italia, 1974, 12’)

Pianura padana: L’om Salbadg (Giuseppe Laganà, Italia, 1974, 11’)

• Ore 18.00 – Teatro invito (Via Ugo Foscolo 42)

Omaggio a Nina Paley

Sita Sings the Blues (Nina Paley, Usa, 2008, 82’)

• Ore 21.15 -Piazza Garibaldi

1969-2019: Se guardi in alto c’è ancora la luna

Lunette (Phoebe Warries, Gran Bretagna, 2016, 3′)

The Moon that Fell Into Sea (Akira Oda, Giappone, 2013, 18′)

segue

La storia della principessa splendente (Isao Takahata, Giappone, 2013, 137’)

Domenica 7 luglio

• Ore 15.00 – Teatro invito (Via Ugo Foscolo 42)

Favole europee

Europa occidentale – Parte I

Portogallo: La leggenda del mare tenebroso (Ricardo Neto, Italia/Portogallo, 1975, 12’)

Belgio: Il grande lumacone (Max Massimino Garnier, Italia/Belgio , 1975, 11’)

Svezia: Il gigante della montagna di Rå (Johan Hagelback, Italia/Svezia, 1974, 12’)

• Ore 16.30 – Teatro invito (Via Ugo Foscolo 42)

Favole europee

Europa occidentale – Parte II

Corsica: La maschera del diavolo (Kalí Carlini, Italia/Francia, 1975, 12’)

Scozia: Festa di Natale (Joy Batchelor, Italia/Gran Bretagna, 1975, 11’)

Bretagna: Potr e la sirena (Jean François Laguionie, Italia, 1975, 12’)

• Ore 18.00 – Teatro invito (Via Ugo Foscolo 42)

Omaggio a Nina Paley

Seder-Masochism (Nina Paley, Usa, 2018, 78’)

• Ore 21.15 – Piazza Garibaldi

1969-2019: Se guardi in alto c’è ancora la luna

Viaggio nella luna (Georges Méliès, Francia, 1902, 15’)

segue

Vers La Lune

Concerto dei Grimoon

In caso di pioggia:

Il videomapping del 28/6 sarà rimandato al 13/7.

Gli eventi previsti in Piazza Garibaldi si terranno comunque, ma a Palazzo delle paure

(Piazza XX Settembre, 22)