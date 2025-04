Far East Film Festival 2025: ecco il programma

Fundraising per l’audiovisivo: Corso online dal 14 aprile







Dal 24 aprile al 2 maggio, Udine ospiterà la 27ª edizione del Far East Film Festival, una delle principali manifestazioni europee dedicate al cinema asiatico. Quest’anno l’evento presenterà una selezione di 75 film – tra cui 7 anteprime mondiali, 15 internazionali, 20 europee e 19 italiane – da 11 paesi, suddivisi in 48 titoli in concorso e 27 fuori concorso. Tra gli ospiti di questa edizione, l’attrice taiwanese Sylvia Chang che riceverà il Gelso d’Oro alla carriera sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Come ogni anno, il pubblico decreterà i tre film vincitori dei premi principali, mentre spetterà a due giurie il compito di assegnare il Gelso Bianco per la migliore opera prima e il Gelso per la migliore sceneggiatura che saranno composte da: l’attrice, cantante e influencer Megumi, la programmatrice del Sundance Kim Yutani, Sakoda Shinji, lo sceneggiatore Massimo Gaudioso, l’attrice Silvia D’Amico e il regista Francesco Munzi.



Ad inaugurare il festival sarà la commedia cinese Green Wave di Xu Lei, mentre la chiusura sarà affidata a Ya Boy Kongming! The Movie, adattamento live-action del manga giapponese, diretto da Shuhei Shibue. La retrospettiva di quest’anno dal titolo Yokai e altri mostri: dal folklore asiatico al cinema, comprenderà 12 titoli firmati da registi come Takashi Miike e Tsui Hark. Tra la sezione dei classici restaurati spiccano titoli come Barking Dogs Never Bite di Bong Joon-ho in anteprima europea, Bona di Lino Brocka e PTU di Johnnie To. Il FEFF rinnova inoltre la collaborazione con l’Archivio di Taipei, omaggiando Pai Ching-jui con tre film. Inoltre, 100 opere originali, riviste, libri, documenti video e testi critici per omaggiare il mangaka Shigeru Mizuki con la mostra Mondo Mizuki, Mondo Yokai.

Il Far East Film Festival si svolgerà principalmente presso il Cinema Visionario e il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano e inglese. Qui il programma completo.



