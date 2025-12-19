Federica Lucisano: nuova presidente dell’Unione Produttori ANICA
L’Assemblea ha annunciato una nuova guida dopo il mandato quadriennale di Benedetto Habib, la nomina arriva in un momento di transizione per il cinema e l’audiovisivo italiani
Giovedì 18 dicembre l’Assemblea dell’Unione Produttori dell’ANICA ha annunciato Federica Lucisano come nuova Presidente. La nomina arriva al termine di quattro anni guidati da Benedetto Habib.
Federica Lucisano è l’Amministratore Delegato di Lucisano Media Group, una delle realtà indipendenti più attive nella produzione e distribuzione di film e contenuti audiovisivi. Nel corso della sua carriera produttiva, cominciata nel 2000, ha realizzato progetti come la serie Non ci resta che il male distribuita da Sky e film quali Beata Ignoranza di Massimiliano Bruno, e Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni. Negli anni ha inoltre collaborato con il regista Giovanni Veronesi per Tutti per 1 – Uno per tutti e con Riccardo Milani, con cui ha prodotto Come un gatto in tangenziale.
La nuova Presidente assume l’incarico in un momento in cui il cinema e l’audiovisivo italiani si sono progressivamente consolidati nell’industria culturale, rinnovando anche la capacità di attrarre il pubblico. Lo spiega la stessa Lucisano: ”Il nostro settore è molto più di una industria culturale: è un motore economico che genera occupazione, competitività internazionale e un’immagine identitaria per l’Italia nel mondo. Solo nel 2025 il cinema italiano ha dimostrato una forza produttiva straordinaria, con una quota di mercato significativa e numeri di pubblico in costante crescita”.
Allo stesso tempo, la Presidente ha espresso la sua preoccupazione per la manovra finanziaria prevista per il 2026, che introduce modificare alle regole di accesso agli incentivi e una riduzione delle risorse destinate al Fondo Cinema e Audiovisivo. Secondo Lucisano, questi interventi potranno compromettere i risultati ottenuti recentemente e di rimettere in difficoltà il sistema produttivo che era riuscito ad attrarre produzioni e capitali attraverso il tax credit.
Per il futuro Lucisano si pone come obbiettivo: “Come Unione Produttori ANICA coltiveremo il dialogo costruttivo con le Istituzioni, con il Parlamento, con il Governo, affinché si giunga a soluzioni che tutelino le imprese e l’occupazione, mantengano competitività, rafforzino gli incentivi e accompagnino la crescita del settore in modo sostenibile. Con umiltà e determinazione, mi impegno a rappresentare la voce dei produttori italiani, tutti, con una visione chiara: preservare la nostra identità culturale”.