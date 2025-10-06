Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra, di Roberto Andò

Quando Ferdinando Scianna, protagonista del documentario di Roberto Andò presentato fuori concorso a Venezia 82, racconta al suo regista/intervistatore i ricordi legati ai primi anni della sua attività da fotografo, a un certo punto cita una frase – attribuita al padre – che descrive perfettamente l’essenza del suo mestiere, dicendo appunto che la figura del fotografo è fondamentalmente quella di: “uno che resuscita i morti e ammazza i vivi.”

La capacità di saper cogliere la “verità” del momento, così da realizzare dei veri e propri racconti per immagini del mondo che si para davanti all’obiettivo, risulta infatti centrale nell’opera del fotografo di Bagheria, che fin da subito dimostra una predisposizione naturale nel documentare la realtà sociale a lui circostante, riprendendo i riti e le processioni appartenenti alla tradizione folcloristico-religiosa della sua Sicilia.

Nel corso della sua carriera, durata oltre cinquant’anni, Scianna ha avuto la possibilità di entrare a contatto con i personaggi culturali più rilevanti della seconda metà del Novecento, a cominciare dai maestri assoluti del suo ambito come Henri Cartier-Bresson, suo mentore alla Magnum (l’agenzia fondata nel 1947 da Cartier-Bresson insieme ad altri fotografi), e ad autori letterari come Borges e Kundera, con cui strinse delle profonde amicizie. Ma il primo vero grande sostenitore del lavoro di Scianna è stato sicuramente Leonardo Sciascia, colui che, grazie al suo coinvolgimento nelle prime pubblicazioni del fotografo, gli aprì letteralmente le porte dell’editoria, scoperto nell’ambito di una mostra fotografica sulle feste popolari a Bagheria nel 1963.



L’incontro con lo scrittore di Todo Modo rappresenta anche l’occasione, sia per Scianna che per Andò, di fare i conti con i propri ricordi dell’autore, figura in questo senso assolutamente centrale per tutto il movimento culturale siciliano, essendo stato tra i primi a sostenere le opere dei due artisti.

Ma ciò che sembra essere più interessante di tutta la riflessione sulla creazione artistica messa in scena da Andò tramite i suoi colloqui con Scianna (al di là di tutti i vari interventi delle personalità artistiche e culturali di spicco del panorama italiano come Giuseppe Tornatore e Dacia Maraini) è il fatto di non risultare estranea alle varie implicazioni politiche e morali di cui le fotografie – così come l’arte in generale – si fanno portavoce. Le immagini provenienti dai disastrati scenari umanitari (in Etiopia, Sudan, ecc.) visitati dal fotografo durante i suoi reportage sono significative, mostrando le ripercussioni fisiche sul corpo delle vittime, in segno di denuncia verso l’ingiustizia di un mondo basato sulla contrapposizione tra vinti e vincitori.

Ed è qui che risiede forse il senso ultimo del lavoro dell’artista (fotografo o regista che sia), ovvero quello di utilizzare le potenzialità del proprio medium non per la creazione di un’estetica fine a sé stessa, bensì per raccontare una o più sfaccettature del mondo in cui si vive, come spiega lo stesso Ferdinando Scianna in una “lezione” significativa sull’utilizzo dei giochi di luci e ombre: “Non è soltanto un fatto di carattere formale, è come un pezzo della tua coscienza della realtà che ti porti dietro e che determina la tua stessa maniera di vedere. La luce è il lutto: cioè, l’ombra, in questo senso, diventa la metafora di una condizione umana e storica.”

Regia: Roberto Andò

Distribuzione: Fandango

Durata: 86′

Origine: Italia, 2025



