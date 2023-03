FESCAAAL 2023 – Il programma

Il FESCAAAL, lo storico Festival del Cinema Africano d’Asia e America, ha annunciato la programmazione della 32a edizione. Saranno 9 giorni di proiezioni, incontri con gli autori, eventi speciali e multidisciplinari ispirati alle culture dei 3 continenti che si terranno dal 18 al 26 marzo in diverse sale di Milano: Auditorium San Fedele, Cineteca Milano Arlecchino, CinéMagenta 63 – Institut Français de Milane e online su MyMOVIES.it. Tutti i film, sia in sala che online, saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. Diverse le sezioni anche per questa edizione, competitive e non. Nella sezione Concorso Lungometraggi “Finestre sul Mondo“, ci saranno fiction e documentari in un’attenta selezione delle ultime produzioni che vengono dai tre continenti. Il Concorso per i lungometraggi proporrà un’accurata selezione di 10 film, tutte anteprime nazionale ed europea. Da Cannes verranno presentate ben 4 titoli: Joyland, di Saim Sadiq, vincitore del Premio della Giuria nella sezione Un Certain Regard, degli Independent Spirit Awards come Miglior Film straniero e pluripremiato nei festival internazionali. Dramma familiare che narra la storia d’amore impossibile tra un giovane di una famiglia conservatrice e una danzatrice transgender, un’altra opera prima che viene sempre da Un Certain Regard, Harka, di Lotfy Nathan mette in scena l’escalation di abbattimento di un giovane che combatte con l’ingiustizia e la paralisi della società tunisina. Seconda opera della regista palestinese Maha Haj, invece, Mediterranean Fever (premio alla miglior sceneggiatura) volge uno sguardo inedito su Israele adottando il registro della commedia amara per parlare di depressione e del disagio politico e soprattutto psicologico del vivere a Haifa. La Jauría, di Andrés Ramírez Pulido, dal canto suo ci fa entrare nel cuore della giungla colombiana. Da Rotterdam 2023 vengono due assolute recentissime di regia al femminile tra le quali si segnala la vincitrice del Tiger Award 2023, la camerunese Cyrielle Raingou, con il documentario Le spectre de Boko Haram. Nel Concorso Cortometraggi Africani invece verranno proiettati i migliori brevi film (fiction e documentari) fatti da registi provenienti da tutta l’Africa e dalla diaspora. Questa sezione intende promuovere giovani registi ai loro primi passi nel cinema e mostrare le nuove tendenze e le sperimentazioni del cinema africano. Il Concorso Extr’A, invece, è dedicato ai film di registi italiani a confronto con altre culture per raccontare un’Italia che si fa espositore della diversità culturale. In questa sezione sono state selezionate opere girate nei tre continenti o che hanno come soggetto le tematiche dell’Italia multiculturale.