Festival di Rotterdam 2026: la lineup ufficiale

Inizierà domani 29 gennaio la 55ª edizione dell’International Film Festival Rotterdam (IFFR), uno dei più importanti appuntamenti europei dedicati al cinema indipendente e di sperimentazione e alla scoperta di nuovi autori. Ad aprire la rassegna sarà Providence and the Guitar di João Nicolau, storia di due performer che cercano di mantenere vive le proprie carriere teatrali e che segna il debutto attoriale del celebre musicista portoghese Salvador Sobral. A chiudere il festival, l’8 febbraio, sarà invece l’omaggio hitchcockiano Baazar (Murder in the Building) di Rémi Bezançon, con Laetitia Casta, Gilles Lellouche e Guillaume Gallienne. Ambientato a Parigi, il film segue uno scrittore di thriller e la sua compagna, professoressa di cinema, mentre iniziano a sospettare che il loro vicino di casa abbia commesso un omicidio.



La principale sezione competitiva del festival, la Tiger Competition, comprenderà 12 titoli, tra cui: Yellow Cake, secondo lungometraggio del brasiliano Tiago Melo (produttore anche di Aquarius e Bacurau di Kleber Mendonça Filho, che è attualmente in sala con L’agente segreto e che a Rotterdam sarà anche protagonista con Carla Simón di un incontro dedicato all’influenza del cinema sulla memoria individuale e collettiva), l’esordio della statunitense Charlotte Glynn The Gymnast, ben tre film dal continente africano (My Semba di Hugo Salvaterra, O Profeta di Ique Langa e Variations on a Theme di Jason Jacobs) e Supporting Role della georgiana Ana Urushadze. La giuria della Tiger Competition sarà formata dall’attrice e regista iraniana Soheila Golestani (già annunciata anche per la scorsa edizione ma impossibilitata a partecipare a causa di un divieto di espatrio legato alla sua partecipazione in Il seme del fico sacro), il cineasta brasiliano Marcelo Gomes, l’attrice e regista greco-francese Ariane Labed, lo scrittore croato Jurica Pavičić e la direttrice del BFI London Film Festival Kristy Matheson.