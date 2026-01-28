---------------------------------------------------
Festival di Rotterdam 2026: la lineup ufficiale

Con la 55ª edizione, dal 29 gennaio all’8 febbraio, la rassegna si conferma ancora una volta attenta alla ricerca e alla valorizzazione di opere e autori provenienti da ogni parte del mondo

di

Inizierà domani 29 gennaio la 55ª edizione dell’International Film Festival Rotterdam (IFFR), uno dei più importanti appuntamenti europei dedicati al cinema indipendente e di sperimentazione e alla scoperta di nuovi autori. Ad aprire la rassegna sarà Providence and the Guitar di João Nicolau, storia di due performer che cercano di mantenere vive le proprie carriere teatrali e che segna il debutto attoriale del celebre musicista portoghese Salvador Sobral. A chiudere il festival, l’8 febbraio, sarà invece l’omaggio hitchcockiano Baazar (Murder in the Building) di Rémi Bezançon, con Laetitia Casta, Gilles Lellouche e Guillaume Gallienne. Ambientato a Parigi, il film segue uno scrittore di thriller e la sua compagna, professoressa di cinema, mentre iniziano a sospettare che il loro vicino di casa abbia commesso un omicidio.

La principale sezione competitiva del festival, la Tiger Competition, comprenderà 12 titoli, tra cui: Yellow Cake, secondo lungometraggio del brasiliano Tiago Melo (produttore anche di Aquarius e Bacurau di Kleber Mendonça Filho, che è attualmente in sala con L’agente segreto e che a Rotterdam sarà anche protagonista con Carla Simón di un incontro dedicato all’influenza del cinema sulla memoria individuale e collettiva), l’esordio della statunitense Charlotte Glynn The Gymnast, ben tre film dal continente africano (My Semba di Hugo Salvaterra, O Profeta di Ique Langa e Variations on a Theme di Jason Jacobs) e Supporting Role della georgiana Ana Urushadze. La giuria della Tiger Competition sarà formata dall’attrice e regista iraniana Soheila Golestani (già annunciata anche per la scorsa edizione ma impossibilitata a partecipare a causa di un divieto di espatrio legato alla sua partecipazione in Il seme del fico sacro), il cineasta brasiliano Marcelo Gomes, l’attrice e regista greco-francese Ariane Labed, lo scrittore croato Jurica Pavičić e la direttrice del BFI London Film Festival Kristy Matheson.

Anche la Big Screen Competition, sezione competitiva rivolta a film per un pubblico ampio, ospiterà 12 titoli. Tra questi The Arab di Malek Bensmail che si concentra sulla figura dell’arabo senza nome de Lo straniero di Camus, il neo-noir Moonglow di Isabel Sondoval, Tell Me What You Feel del polacco Łukasz Ronduda, Cyclone di Philip Yung, un viaggio dalla Cina all’Hong Kong alla ricerca dell’affermazione di genere, e Butterfly di Itonje Søimer Guttormsen con Renate Reinsvee nel cast.

Nella sezione non competitiva Limelight, che propone premiere nazionali di alcuni tra i titoli più rilevanti dell’anno, accanto a film come Dead Man’s Wire di Gus Van Sant, Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch e No Other Choice di Park Chan-wook, saranno presentati anche alcuni film italiani: Fuori di Mario Martone (la cui attrice protagonista Valeria Golino sarà presente per un incontro insieme all’attrice e regista palestinese Hiam Abbass), La vita va così di Riccardo Milani e Il maestro di Andrea di Stefano. Anche nella sezione competitiva Bright Future, dedicata a cineasti emergenti, sarà presente un’opera italiana, White Lies di Alba Zari, un documentario autobiografico che racconta l’infanzia della regista all’interno della setta dei Bambini di Dio.

La sezione Future Is NOW, invece, celebrerà il 60° anniversario della National Organization for Women e la seconda ondata femminista, partendo  dall’animazione, una tecnica che, negli anni ’60 e ’70, ha offerto maggiore libertà espressiva a registe che spesso faticavano a trovare occasioni per realizzare lungometraggi. Tra gli altri saranno proiettati lavori di Suzan Pitt, Ida Lupino, Barbra Streisan e Faith Hubley. Il festival di Rotterdam dedicherà anche una retrospettiva al regista egiziano Marwan Hamed, di cui presenterà anche il suo ultimo film, El sett.

Infine, saranno proiettati anche i primi cinque film sostenuti dal Displacement Film Fund, un fondo creato lo scorso anno insieme a Cate Blanchett e impegnato a sostenere cineasti vittime di censura o provenienti da paesi di guerra. I film sono realizzati da Mohammad Rasoulof, Mo Harawe, Maryna Er Gorbach, Shahrbanoo Sadat e Hassan Kattan. Un’ulteriore iniziativa a sostegno di artisti in difficoltà sarà poi quella di Safe Harbour, rivolta a cineasti costretti a lasciare i propri paesi a causa di guerre e persecuzioni politiche, che nel 2026 ospiterà quattro autori con progetti in sviluppo provenienti da Palestina, Myanmar, Sudan e Siria. Come ha dichiarato la direttrice del festival Vanja Kaludjercic a The Hollywood Reporter: “l’eredità dell’IFFR è da sempre quella di dare voce, visibilità e opportunità a quei cinema privi di infrastrutture ma capaci di esprimere alcune delle visioni più urgenti e necessarie del mondo contemporaneo. L’obiettivo resta quello di mantenere il festival dinamico e proiettato verso il futuro, come spazio di accoglienza per film che altrove faticherebbero a trovare cittadinanza“.

