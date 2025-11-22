La regista ha raccontato a pubblico e stampa di Milano il processo di creazione di un film che nasce dall’intersezione tra storia privata e memoria collettiva



Presentato nei giorni scorsi al FilmMakerFest di Milano, The Vanishing Point segna un passaggio cruciale nella ricerca cinematografica di Bani Khoshnoudi, autrice da anni impegnata nella costruzione di uno sguardo che intreccia memoria personale, storia collettiva e resistenza politica. Il film nasce come gesto intimo e pubblico insieme: un ritorno alle origini e, al tempo stesso, una riflessione sull’Iran contemporaneo e sulla violenza sistemica esercitata dal potere sui corpi delle donne. Nel paese, la rivoluzione ha trasformato in profondità il rapporto tra cittadini e Stato. Le foto di famiglia mostrano giovani studentesse a capo scoperto, con i collant, immerse in una quotidianità libera; oggi le strade di Teheran sono presidiate dalla polizia morale, pronta a segnalare vestiti o comportamenti ritenuti inadatti. Una repressione brutale che ha riempito le celle del carcere di Evin, tristemente noto anche in Italia per i registi e i giornalisti imprigionati. La stessa Khoshnoudi porta dentro di sé una ferita diretta: The Vanishing Point nasce anche per ricordare Nasanine, la giovane cugina di sua madre, arrestata e uccisa nel silenzio di Evin. La sua assenza diventa il motore di una memoria che non vuole svanire.



Nel dialogo con pubblico e stampa, Khoshnoudi ha voluto prima di tutto smontare una dicotomia spesso data per scontata: “non esiste, dice, alcuna vera differenza tra Oriente e Occidente quando si parla di oppressione. Il fascismo può manifestarsi ovunque e ovunque pretende di controllare ciò che accade; cultura, religione o geografia non modificano questa realtà”. La costruzione del film è stata un processo lunghissimo e stratificato. Tutte le immagini originali — tranne gli ultimi minuti dedicati all’ultima rivolta — sono state girate dalla regista nell’arco di quindici anni, mentre viveva in Iran e si spostava da un luogo all’altro. “Filmavo dalla finestra, per la strada, nei giorni della rivolta del 2009, anche quando stava lavorando su altri progetti. Quando l’Iran mi ha vietato l’ingresso, quelle immagini si sono trasformate in una valigia piena di memoria. L’incontro con Claire Atherton è stato decisivo: le mostrato tutto il materiale, insieme alle idee e alle sensazioni accumulate negli anni. È stato un momento quasi simbolico, avvenuto due giorni dopo l’uccisione di Gina Mahsa Amini, quando il Paese stava per esplodere in una nuova ondata di protesta”.



Il montaggio non ha seguito una struttura prestabilita. “Per tre settimane, otto ore al giorno, abbiamo guardato ogni fotogramma, senza giudicare la provenienza o la qualità delle immagini, e abbiamo lasciato che il film emergesse da questo incontro. La prima immagine — quella che apre il film — è stata scelta da Atherton: una ripresa catturata quasi per caso. Da lì, il film si è costruito per risonanze più che per cronologia, attraversando ostacoli, pause, deviazioni, come una materia da modellare”. La regista ha messo a disposizione anche pagine di appunti e diari sparsi, raccolti dal 1999, che hanno contribuito a dare voce alla parte più intima del racconto.

Questa dimensione personale, però, non si chiude mai su se stessa. Khoshnoudi insiste sul fatto che il proprio vissuto è solo una tra milioni di storie simili.“Io sono solo una persona tra milioni”, racconta Khoshnoudi, “e tutto ciò che ho vissuto fa parte di un trauma collettivo. Non posso separare la mia storia da quella del mio Paese”. Il privato, dunque, diventa testimonianza politica. La perdita di Nasanine non è un lutto isolato, ma l’eco di migliaia di vite spezzate. L’album di famiglia convive con le immagini di piazza, mentre il mondo intimo della regista si intreccia con il grido delle madri che oggi parlano e urlano senza paura, dopo decenni di silenzio forzato.

