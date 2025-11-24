Filmmaker Festival 2025 – Incontro con Andrea Caccia



Regalatevi i corsi di cinema con il Black Friday di Sentieri selvaggi!



----------------------------

--------------------------------------------------------

Durante l’incontro organizzato da Filmmaker Festival alla Cineteca del Cinema MIC con il regista Andrea Caccia, l’autore ha presentato, insieme al produttore Marco Longo, la fase preliminare di un nuovo lavoro ancora in costruzione, What Comes After Certainty (Death Agenda Demo), definito dal regista come un “quasi film” e concepito come tappa preparatoria del progetto Death Agenda, che dovrebbe essere ultimato nel 2028, anno in cui il regista compirà sessant’anni. Docente di cinema e regista conosciuto per il suo approccio sperimentale e creativo al documentario, Caccia ha spiegato che pur non essendo ancora un’opera compiuta, il materiale mostrato è parte di un processo che intreccia film, diario personale, esercizio di ricerca e gesto di auto-sottrazione dell’autore.



Corso online GIRARE UN DOCUMENTARIO, dal 3 dicembre



----------------------------

--------------------------------------------------------

Il punto di partenza sono trecentosessantacinque brevi video da quindici secondi, pubblicati come storie Instagram nel 2021. L’idea originaria da cui nasce il concept, era quella di costruire un diario dei suoi cinquant’anni, progetto avviato già da qualche anno. Caccia ha raccontato poi di come la pandemia, e con essa la costrizione all’interno delle mura domestiche a causa del lockdown, lo abbia portato a spostare il focus da se stesso a ciò che aveva intorno, interrogando la funzione stessa dell’immagine. Lo sguardo, quello dell’autore che parla attraverso la macchina da presa, che dialoga con il pubblico attraverso un dispositivo, per Andrea Caccia è ormai obsoleto. “Ad un certo punto è arrivata la pandemia e mi sono chiesto: cosa interessa alla gente della mia vita, quando sono tutti nella loro bolla? E così ho deciso di mettere al centro dell’inquadratura la casa, gli oggetti quotidiani, che potrebbero essere miei come di chiunque, anziché il mio corpo, come facevamo tutti nelle storie di Instagram, perché attraverso la casa, gli oggetti, si racconta la vita quotidiana. Da lì è nata l’idea di fare un film in cui io sparivo”.



Il Black Friday dello Shop di Sentieri selvaggi! Oltre 200 prodotti scontati dal 30% al 50%



----------------------------

--------------------------------------------------------

Elemento centrale del progetto è il rapporto dell’autore con la musica. Caccia lega ricordi, archivi e frammenti della propria vita all’ascolto e all’atto di imparare un brano amato, The First Love Song di Tim Hardin: “Durante quell’anno di pandemia volevo imparare a suonare quella canzone. È importante arrivare a cinquant’anni e domandarsi cosa si può imparare ancora e cosa si è imparato fino a quel momento”. Il produttore Marco Longo, definisce il progetto come una riflessione sul desiderio di ripensare alla responsabilità dello sguardo in un mondo in cui tutti producono immagini: “Una riflessione che penso che faccia Andrea nel suo progetto e che condivido in pieno, è che immagine e sguardo non sono mai stati così presenti e importanti nella nostra vita e al contempo esposti a condizionamento e quindi a pericolo. Tutti siamo produttori di immagine. L’immagine è invasiva, ma ci sono questioni più o meno presenti nella nostra vita, come l’esposizione, il consenso e la rappresentazione, che premono in una maniera più forte di prima. La crisi di uno sguardo che cerca nuovi fondamenti per rilanciarsi non è una cosa che riguarda solo Andrea”.

Il film è pensato come un’opera a tracce, simile a un album musicale, composto da segmenti che possono alternare documentario, finzione, video-saggio, video-conferenza, animazione e materiali d’archivio. Il percorso prevede come prima fase la collaborazione con dieci giovani filmmaker under 35 come co-autori del progetto. Queste le parole di Longo: “L’idea è di un film scandito come un disco con una ventina di tracce, abbiamo delle reference musicali che forse spariranno, forse torneranno nel film. (…) Sarà un esperimento molto ludico, ci saranno vari formati, anche per rappresentare la storia del cinema e l’evoluzione dei linguaggi odierni. Andrea spesso si è approcciato agli altri per aprirsi alla relazione non solo con il mondo, ma con chi costruisce immagini, e abbiamo deciso di coinvolgere altre persone, in particolare dei giovani. Un docente di cinema che testimonia la propria crisi ha bisogno di uno studente che ha ascoltato ciò che questa persona aveva da dire e da insegnargli, e che ora prova a dire la sua”.