“Se il mondo sta per crollare, che siano l’economia o il clima i primi a franare, preferisco andare a pascolare e non averci avuto troppo a che fare”. Questa frase viene pronunciata da Mathyas, all’inizio di Fino alle montagne, lungometraggio di Sophie Deraspe ispirato al romanzo autobiografico di Mathyas Lefebure intitolato D‘où viens-tu, berger?. Questi è un aspirante scrittore canadese, che, stanco del mondo che lo circonda, decide di trasferirsi nel sud della Francia per lavorare come pastore, esperienza propedeutica alla scrittura di un libro. Si immagina un ambiente idilliaco, con il film che si apre proprio con il suo sguardo meravigliato sui panorami della Provenza; è un ragazzo ingenuo, idealista, che però sembra non saperne quanto serve della realtà in cui si è catapultato. Riesce a farsi quindi assumere come aiutante da un pastore della zona, che ben presto sfaterà il suo mito sulla presunta poesia insita nella vita di campagna.



Come in As Bestas e Il male non esiste infatti questo si rivela un pregiudizio, per quanto positivo, basato più su un’insofferenza nei confronti della vita urbana che su altro. La campagna è caotica, dura, aspra, in diversi casi persino violenta; ad un certo punto, per esempio, il suo datore di lavoro investirà delle pecore che non si accoppiano per mera vendetta. Mathyas ne viene respinto, non sembra esserci spazio per lui. Questa quantomeno è la prima metà di Fino alle montagne, in cui la narrazione mette alle corde il suo protagonista, smentendo da subito i suoi preconcetti. Il film entra in conflitto con il personaggio che sta ritraendo, ponendolo di fronte all’ingenuità – se non vera e propria presunzione – con cui aveva pensato di poter affrontare senza una particolare preparazione un mondo a lui sconosciuto.

Nella seconda metà tuttavia qualcosa cambia. Dal nulla arriva una nuova allevatrice pronta ad assumere a scatola chiusa Mathyas ed Elise (da poco conosciuta e che, anch’ella in cerca di una nuova identità, decide di unirsi all’avventura) per accompagnare le sue pecore in transumanza verso le Alpi. Qui il film entra in una fase molto meno interessante proprio perché annulla qualsiasi tipo di dialettica con il protagonista, in una sorta di racconto di formazione al contrario: non è il personaggio a crescere in un contesto più grande di lui, ma quest’ultimo sembra adeguarsi alla sua visione ingenua. Fino alle montagne assume allora una postura fin troppo conforme ai preconcetti del protagonista, salvaguardandolo come non avveniva nella prima metà dell’opera, che per questo risultava più interessante. Le difficoltà del finale poi, mai interpretate come un ritorno con i piedi per terra dopo l’idillio illusorio, verranno archiviate dal film come una mera ingiustizia subita da Mathyas ed Elise, con una conclusione quindi al limite dell’autocommiserazione.



Titolo originale: Bergers

Regia: Sophie Deraspe

Interpreti: Félix-Antoine Duval, Solène Rigot, Guilaine Londez, Michel Benizri, David Ayala, Véronique Ruggia Saura, Younés Boucif, Bruno Raffaelli, Nyko

Distribuzione: Officine UBU

Durata: 113’

Origine: Francia, 2024



La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 2.5 Sending Il voto dei lettori 0 ( 0 voti)



