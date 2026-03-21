FKFF 26 – Incontro con Gong Yoo, star di Squid Game

Questa mattina a Firenze sembrava di essere in attesa del red carpet di uno dei festival più mondani e patinati del mondo: una chilometrica fila sin dalle 10 era, infatti, gioiosamente in fila per assistere alla masterclass con Gong Yoo, uno dei nomi di punta del cinema e della tv coreani. E quando l’attore, divenuto noto anche al grande pubblico con l’interpretazione del Reclutatore nella serie culto Squid Game, ha tardato di un minuto nella salita sul palco del Florence Korea Film Fest, la supervisora Caterina Liverani ha rintuzzato la febbrile attesa del pubblico con un partecipato: “Quando l’abbiamo aspettata questa giornata!“.



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È stato l’unico piccolo inciampo di un incontro sorprendente e mai banale in cui Gong Yoo ha dato davvero mostra di non essere soltanto un divo ma “un simbolo dell’eleganza e della classe coreani“, per usare ancora una volta le parole della critica cinematografica che ha curato la rassegna monografica che in questi giorni sarà possibile vedere a questa XXIV edizione. Un uomo, innanzitutto, molto divertente e affabile che, conscio del fascino esercitato presso il pubblico presente al cinema La Compagnia, afferma che se avesse saputo prima di godere di questo credito in Italia sarebbe venuto anche prima a bearsene. Ma che, allo stesso tempo, con la professionalità tipica di molti esponenti dell’industria sudcoreana, ripercorre con dovizia di particolari la sua carriera sin dagli esordi: “Il mio sogno non era di diventare attore sin dall’inizio: quando ero bambino volevo diventare produttore di pubblicità perché sognavo di stare dietro la macchina da presa e guardavo al lato organizzativo del film. Entrando invece alla facoltà di recitazione del teatro ho avuto quasi per caso la possibilità di mettermi per la prima volta davanti l’obiettivo presentando un programma di musica. Avevo un testo già scritto e leggevo soltanto queste informazioni ma così ho cominciato a sentire la voglia di esprimere anche delle emozioni davanti la camera“.



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Emozioni che comincerà ad esplorare, ovviamente, con un K-drama di grande successo popolare come Coffee prince, famoso anche qui in Italia grazie al recupero streaming che le piattaforme fanno ormai da anni e di cui lo stesso Gong Yoo si stupisce: “Il romance in Corea in quegli anni andava molto di moda ma con la regista Lee Yoon-jeong volevamo fare qualcosa di meno prevedibile, meno incasellato e più nuovo […] Riguardo alla costruzione del personaggio ho prestato attenzione su alcuni elementi rispetto ad altri. Anche se io sono eterosessuale (la serie gioca pacatamente con temi di travestimento e confusione di genere NdA) mi sono accorto che il concetto dell’amore è uguale per tutti“.



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------------------------------------------------------------------------------------------------ La svolta d’autore arriva con Silenced, il lungometraggio diretto da Hwang Dong-Hyuk prima di Squid Game che raccontava di una terribile serie di abusi sessuali su dei bambini sordomuti. Nel rivangare la genesi di un lavoro che lo stesso attore ha contribuito a produrre il tono si fa serio: “Prima del copione avevo già letto il libro su cui è basato durante il servizio di leva. Quando ho scoperto che la storia era basata su fatti realmente accaduti all’inizio non ci credevo. In me allora è sorta la volontà di trasmettere a più persone possibili la necessità di questa storia […] Una cosa che ho ottenuto dopo questo film è il coraggio di poter partecipare a un progetto simile anche in futuro“. La responsabilità di un ruolo così importante investe anche la sua più famosa escursione nel cinema di genere, ovvero quel Train to Busan che, come ricorda giustamente Caterina Liverani, suscitò molto clamore dieci anni fa – e che qui a Firenze è stato giustamente riproposto in occasione dell’anniversario – durante il passaggio a Cannes, proprio in quella sezione Midnight Screenings che ha lanciato tanti film coreani come questo nel mondo: “Gli zombi sembravano un’esclusiva di Hollywood, poco adatti all’industria coreana che fino a lì infatti non li aveva molto considerati. Quando ho letto il copione mi è sembrato, invece, subito perfetto, pulito. Il fatto che il regista Yeon Sang-ho venisse dai manhwa – fumetti e film animati coreani (NdA) – era un suo punto di forza, soprattutto in alcune scelte fatte per determinate inquadrature. Il personaggio del padre che deve salvare la figlia forse è bidimensionale ma io gli ho voluto dare delicatezza nella sua trasformazione“.

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Le ultime curiosità di una masterclass che si allunga più di mezz’ora rispetto al previsto grazie alle istrioniche doti del protagonista che, con gentile tenerezza, finge spesso modestia interloquendo direttamente col pubblico, non possono che essere sul fenomeno mediatico più importante dell’ultimo quinquennio: Squid Game. Anche in questo caso l’attore si concede ad alcune interessanti divagazioni sulla genesi del personaggio da lui interpretato, ovvero il Reclutatore: “Con Hwang Dong-Hyuk ne abbiamo parlato spesso, sia fuori che dentro il set che durante le bevute. Come si vede nella prima stagione, il personaggio all’inizio doveva avere solo una piccola parte tanto che il mio foglio di appunti sulla preparazione arrivava a metà di un foglio A4! Avevo soltanto due pose, due giornate lavorative in tutto! Dopo il successo globale con il regista abbiamo ampliato il suo ruolo, tanto che la prima puntata è diventata una specie di spin-off su di lui. Anche io, come tutti, mi ero nel frattempo fatto delle teorie sul Reclutatore ed ero arrivato alla conclusione che lui era semplicemente un uomo che all’interno del Sistema dello Squid Game aveva fatto carriera: dopo le tre classi di personaggi dai segni geometrici c’era questa specie di salesman che doveva vendere il gioco a livello mondiale. Certamente è un mostro psicopatico ma si può vedere anche come una miniatura della stessa società, come una vittima di questo sistema crudele. Io comunque mi sono divertito con un personaggio così adrenalico e che non ha il classico arco di trasformazione dei cattivi”.

La chiusa di questa masterclass non può che, ancora una volta, chiamare a raccolta il pubblico: così quando Gong Yoo chiede retoricamente “Sono stato bravo a fare lo psicopatico?“, il coro entusiasta dei partecipanti all’incontro è una risposta che si può allargare all’intera carriera di uno dei divi più intelligenti e sensibili dell’inarrestabile K-world.

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