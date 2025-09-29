Tutto il cinema di David Lynch è un percorso frammentato e scomposto che passa dalla Highway to Hell alla Stairway to Heaven. Di fronte ad una realtà assurda e crudele, l’unica via di fuga è il martirio. Fuoco cammina con me cessa di essere un prequel di Twin Peaks nel momento esatto in cui David Lynch esplora l’inconscio di Laura Palmer, portando alla luce ogni angolo del suo dark side.

La prima parte del film in realtà percorre i binari della serie televisiva mostrando l’omicidio di Teresa Banks e la conseguente investigazione di due detective, Chester Desmond (Chris Isaak) e Sam Stanley (Kiefer Sutherland) sotto la guida del sordo Gordon Cole (David Lynch). Fa pure la sua comparsa il detective Philip Jeffries (David Bowie) fantasma imprendibile che elude le camere di sorveglianza e mima l’inseguimento dei due Dale Cooper (Kyle MacLachlan) nel finale di stagione 2 di Twin Peaks. Ma è la seconda parte, quella degli ultimi sette giorni di vita di Laura Palmer (Sheryl Lee) a spiazzare letteralmente lo spettatore portandolo nei territori dell’orrore e del surreale.



David Lynch compone un requiem ritagliato perfettamente per Laura Palmer/Sheryl Lee che incarna il senso di colpa e la dissociazione per il terribile trauma subito fin dall’età di 12 anni. La osserviamo in primo piano dall’alto confidarsi con la sua amica Donna (Moira Kelly che sostituisce Laura Flynn Boyle) e parlare di una deriva nello spazio che si esaurisce nell’autocombustione. Il “fuoco che cammina” con lei è rappresentato dall’incesto, dall’uso di droga, dalle relazioni con numerosi amanti, dalla frequentazione di orge. Non c’è più l’angelo custode, che sparisce improvvisamente dal quadro. L’altro quadro, che le viene donato dalla signora Tremond, rappresenta la porta per entrare nella Loggia Nera.



Fuoco cammina con me preannuncia tutto il cinema che verrà: la sparizione dei personaggi e il cambio di identità di Strade perdute, la figura del doppio (bruna/bionda) e il sogno che diventa incubo in Mulholland Drive, il labirinto di mondi alternativi e la liberazione della Lost Girl di INLAND EMPIRE, il convenience store (dove si incontrano killer Bob, “the man of the other space” che ama la garmonbozia e dice “io sono il braccio”, David Bowie, la signora Tremond e il nipote) lo ritroveremo nella terza stagione di Twin Peaks. In Fuoco cammina con me Laura Palmer è una “lost girl” che ha deciso di percorrere la strada fino al punto esatto in cui ci si perde irreversibilmente. Lynch la spoglia integralmente, la mostra in tutto il suo cupio dissolvi. Ma dentro di sè la ragazza alberga ancora il fantasma dell’innocenza: mentre ascolta alla Roadhouse Julee Cruise cantare Questions in a world of blue (How, how can love die? Was it me? Was it you? Questions in a world of blue) ha un momento di commozione come Naomi Watts ipnotizzata da Llorando in Mulholland Drive. Subito dopo, per contrasto, ci troviamo oltre il confine canadese: immersi in una musica mefistofelica e avvolti dal colore rosso elettrico, assistiamo alla discesa agli inferi di Laura e Donna. Il rumore è talmente forte da cancellare i dialoghi e forzare le immagini che sembrano sul punto di esplodere per la violenza. Persino le scene familiari diventano incubi perturbanti: pensate ai rimproveri di Leland Palmer (Ray Wise) alla figlia per le mani sporche o al momento al semaforo in cui viene rivelato il nome dell’assassino: terrore allo stato puro.

L’operazione di Lynch è dare un colpo d’ascia al mezzo televisivo e riportare il suo Cinema ai temi di Eraserhead con la possibilità di trasformare il filo narrativo in un nodo di Moebius che attrae come un buco nero ogni immagine fino a tramutarla in effetto neve. Elettricità come cavo conduttore del male.