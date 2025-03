GEN_ di Gianluca Matarrese vince al Festival di Salonicco

Corso trimestrale REGIA CINEMATOGRAFICA, dal 18 marzo



La 27° edizione del TiDF – Festival del Documentario di Salonicco si è conclusa, domenica 16 marzo, con la consegna del premio Mermaid a Gianluca Matarrese con il suo GEN_, lavoro che riflette su fertilità e transizione di genere.

La giuria del Mermaid Award – dedicata alle opere con tematiche LGBTQ+ – ha deciso di premiare il documentario di Matarrese “per la sua rappresentazione umana di persone di diversa estrazione sociale, alla disperata ricerca di un cambiamento e per il ritratto di un medico che si dedica a fornire un barlume di speranza in tempi difficili”.

Infatti, lo sguardo di GEN_ esprime tutto il suo ottimismo nel lavoro terapeutico del dottor Maurizio Bini – all’ospedale Niguarda di Milano – che coniuga scienza ed empatia nel rapporto terapeutico con il paziente.

GEN_ di Matarrese, l’unico italiano in concorso al Sundance 2025, ha conquistato la giuria del Mermaid Award, e il 22 marzo sarà presentato come Evento speciale al Bif&st nel giorno di apertura. L’uscita nelle sale è prevista per il prossimo 27 marzo, con la distribuzione di Barz and Hippo.

La circolazione festivaliera di GEN_ proseguirà poi tra gli Special Screenings della 47° edizione del Cinéma du Réel (International Documentary Film Festival), prima di giungere ad aprile nella sezione Grand Angle di Visions du Réel, altro festival francofono che si terrà a Nyon.

GEN_, che ha tutti i tratti di un lavoro fortemente radicato nel presente, porta la firma di un regista italiano per la coproduzione tripartita tra Francia, Svizzera e Italia. A produrlo sono stati Donatella Palermo e Dominique Barneaud, già a lavoro con Matarrese per L’expérience Zola nel 2023, passato anch’esso per il Festival di Salonicco lo scorso anno.

Ma il regista torinese non è certo un volto nuovo nell’odierno panorama festivaliero. Lo dimostrano il Queer Lion nella Settimana della Critica a Venezia 2021 e il miglior film al Queer Lisboa 2022 con La dernière sèance.



