“Era vita o morte” dice una ragazza, interrogata sul perché ha deciso di intraprendere un percorso di transizione. Il dottor Maurizio Bini è responsabile del dipartimento di diagnosi e terapia della sterilità e crioconservazione all’ospedale pubblico Niguarda di Milano e si occupa di fecondazione medicalmente assistita e affermazione di genere. È sempre una questione di vita, quindi. Di vita che si trasforma o che si crea dal nulla, che si afferma e prosegue, o si interrompe.

GEN_, scritto da Gianluca Matarrese insieme a Donatella Della Ratta, segue il dottor Bini durante diversi colloqui con coppie alla ricerca di un figlio e pazienti transessuali. La macchina da presa posizionata a debita distanza da non risultare invadente e voyeuristica, corpi e visi in primo piano, ripresi di profilo o di spalle, con le quinte a fare da cornice all’opera umana che il regista torinese mette in scena. Si potrebbe usare il termine performance, se non sottintendesse un esibizionismo di sorta. Eppure, il cinema di Matarrese è una continua esibizione di corpi, più o meno sessualizzati (La dernière séance), più o meno teatrali (L’expérience Zola), più o meno manipolati. Vestiti o denudati, integri o metamorfici, i corpi che il regista riprende sono sempre veicoli di verità intime, di identità “spogliate” delle sovrastrutture politiche e ideologiche, e cariche solo della volontà di autodefinirsi, di autodeterminarsi.

La mancanza di conflitto che sembra attraversare GEN_, allora, la de-politicizzazione della questione identitaria, si ritrova in una lotta interiore e quotidiana, privata e soggettiva, in una sofferenza che trova ascolto e cura nelle parole e nell’approccio medico di Bini e del suo staff, e Matarrese sceglie di mostrare gli aspetti più personali, umani, concreti di queste tematiche. Bini fa politica esercitando appieno la sua professione, sfruttando i cavilli legali della regione Lombardia circa i limiti d’età per ricorrere alla PMA o ragionando sul perché si conservino gli ovociti ucraini ma non quelli gazawi (“I medici non sono legalisti. A volte devono prendere decisioni tra ciò che è giusto e ciò che è legale” lo si sente dire nel documentario).



Forse troppo indeciso nell’adottare un unico punto di vista, che si sposta dall’agiografia al documentario sociale, formalmente GEN_ soffre di qualche ingenuità, come le riprese nei boschi alla ricerca di funghi del dottore o gli inserti musicali curati da Cantautoma (che aveva già collaborato con Matarrese in L’expérience Zola), facendo sì che l’istrionica personalità del medico a volte sovrasti le storie che il film vuole raccontare. Tuttavia, i pazienti del dottor Bini, in molti casi distanti per cultura, lingua, religione ed estrazione sociale, sono accomunati da un bisogno viscerale, che poi è il bisogno di tutti: vivere secondo i propri desideri. E il medico accoglie questa richiesta profonda, e al contempo così semplice, basilare, e ne fa una questione di umanità, prima che di medicina o di politica. Interagendo con loro con empatia e ironia, quel tanto che basta a creare un safe space, anche solo per il tempo di una visita, per proteggersi da scenari ben più tragici che si stagliano fuori dal suo ambulatorio e di cui tutti, volenti o no, siamo al corrente. Quello che spesso non si conosce, invece, sono le vite, la quotidianità, l’iter medico dei vari Michael, Bogdan, Luca, Simona… Prima di essere una faccenda politica, sociale, etica, scientifica, quindi, ciò che avviene all’ospedale Niguarda è innanzitutto un fatto umano, esistenziale. Una questione di vita.

Regia: Gianluca Matarrese

Distribuzione: Barz and Hippo

Durata: 104′

Origine: Italia, 2025

