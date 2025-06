Giffoni Film Festival: il programma della 55ª edizione

Corso estivo di REGIA, dal 7 luglio!



Il 55° Giffoni Film Festival, dedicato ad un pubblico di bambini e ragazzi e che si terrà dal 17 al 26 luglio a Giffoni Valle Piana, ha annunciato i 99 titoli selezionati che parteciperanno ai diversi concorsi della rassegna. I film sono suddivisi nelle varie sezioni in base all’età del target di riferimento, a partire da Elements +3 (spettatori dai 3 ai 5 anni) fino a Generator 18+. Le opere selezionate concorrono all’assegnazione del Gryphon Award, attribuito da una giuria composta da oltre 5000 ragazzi provenienti da 30 paesi.



Elements +3 raccoglie soprattutto cortometraggi d’animazione, incentrati su temi fondamentali per la formazione dei bambini come l’accettazione e l’appartenenza. Ne sono un esempio anche i titoli selezionati quest’anno, come Once Upon a Time in Dragonville, Uno strano rospo e How the Bear Composed a Song. Nella sezione Elements +6 (sia lunghi che corti per bambini dai 6 ai 9 anni) torna invece al Giffoni con A Girl Named Willow il regista tedesco Mike Marzuk, già vincitore nella stessa categoria nel 2012, nel 2013 e nel 2024. Tra gli altri, sarà presente anche Stitch Head, di Steve Hudson, che sarà distribuito in Italia nel corso del prossimo anno e in cui veste i panni del doppiatore anche Asa Butterfield (Hugo Cabret, Sex Education).



La sezione Elements +10 (ragazzi dai 10 ai 12 anni) è invece composta da titoli che trattano proprio il passaggio dall’infanzia all’adolescenza. Tra gli altri, sarà presentato anche The Mountain di Rachel House, per la prima volta dietro la macchina da presa ma già attrice feticcio di Taika Waititi (Thor: Ragnarock, Chi segna vince). In Generator +13 (dai 13 ai 15 anni) si entra invece appieno nella complessità delle dinamiche adolescenziali, con film come Felipe di Federico Schmuckler, Kaye di Juan Pablo Cáceres e Ollie di Antoin Besse. Generator +16 (16-18 anni) ospita invece, oltre a Cuerpo Celeste di Nayra Ilic, sei esordi su sette film in concorso, tra cui Comeback di Jan e Raf Roosens, Dj Ahmet di Gregori M. Unkovski e Little Trouble Girls di Urška Djukić, che arriverà in Italia con Tucker Film.

Non saranno presentati però solo film per bambini e adolescenti al 55° Giffoni Film Festival, ma ci sarà anche un’apposita sezione di titoli destinata ad un pubblico dai 18 anni in su, Generator +18. Al suo interno ci sarà Kneecap di Rich Peppiat, in shortlist agli ultimi Oscar come miglior film in lingua straniera, che mette in scena la nascita dell’omonimo controverso gruppo rap irlandese e che vede come protagonista anche Michael Fassbender. Torna inoltre la rassegna dedicata al mondo genitoriale, Parental Experience, composta da cortometraggi che trattano tematiche come la complessità del rapporto genitori-figli. Gex Doc infine raccoglie documentari sul percorso di crescita all’interno della famiglia e della società contemporanea. Saranno al Giffoni quindi i film Beecoming Roosi di Margit Lillak, My Brother Ali di Paula Palacios e My Sweet Land di Sareen Hairabedian.

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito del 55° Giffoni Film Festival.



