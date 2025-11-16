Girls just want to have… girls! Princess Nokia e il suo pianeta rap rosso mestruo



Alla riverenza nei confronti del mestiere dell’attore si è sempre affiancato il fascino del non professionista. Come se, nel desiderio di emulare la vita che scorre, chi non recita per lavoro aggiungesse una sfumatura che qualsiasi professionista non riuscirebbe a raggiungere. Non si parla solo di interpretazione, chiaramente, ma del portato di ciascun non-attore. Nel neorealismo l’obiettivo era una realtà, verace negli sguardi, nei volti, nella lingua. Per un film canoro o danzante (o tutt’e due) una cantante o un ballerino, magari celebre, possono sollevare un attore di parola da ore estenuanti di studio. E poi c’è il postmoderno, o il post-post moderno, come attitudine più che come corrente, che potrebbe spiegare la presenza di determinati non professionisti nel cinema come nel teatro. Come una grande citazione. Perché creare ad hoc il personaggio di, ad esempio, un rapper, e scritturare un attore hollywoodiano quando si potrebbe direttamente alzare la cornetta e chiedere se un vero rapper fosse disponibile a recitare la parte?

Sta di fatto che Highest 2 Lowest, l’ultima fatica di Spike Lee, è disponibile da poco più di due mesi su Apple TV. È noto l’interesse del regista per la musica e sono varie le incursioni di questa nella sua filmografia. In particolare la vicenda del film si muove proprio nel mondo dell’industria musicale rap, così tra gli interpreti spiccano gli stessi ASAP Rocky (per nulla alla prima fatica cinematografica) e Ice Spice. E Princess Nokia, nemmeno lei alla prima interpretazione. Se da una parte potrebbe apparire come una legittimazione recitare nel film di un autore come Spike Lee, amante e narratore del mondo della musica come della cultura afroamericana, Princess Nokia non è esattamente nata adesso. Precisamente nel 1992 a New York, quando ancora era solo Destiny Frasqueri (questo il nome con cui viene accreditata in Highest 2 Lowest). Origini portoricane e un’infanzia non facilissima (ha solo due anni quando diventa orfana di madre), è molto precoce nella scrittura. Cresce tra i quartieri di Harlem e Lower East Side, dove si approccia alla musica e al mondo queer. Destiny non chiede il permesso e inizia a pubblicare musica su internet, firmandosi Wavy Spice ma già sembra chiaro ciò di cui vuol parlare.



