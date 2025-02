Girls on Wire, di Vivian Qu

BANDO CRITICA DIGITALE, chiusura anticipata al 17 febbraio!







C’è qualcosa di eccessivo in Girls on Wire, come una nota più alta del necessario. La si percepisce nella recitazione sopra le righe, nell’impronta esageratamente melodrammatica delle scene che raccontano le vicissitudini familiari delle due cugine protagoniste, Fang Di e Tian Tian, tra padri tossicodipendenti, madri nevrotiche, debiti incolmabili, litigi e sbandamenti. O, ancora, in qualche ammiccamento troppo sfacciato, come la corsa sulla spiaggia che sembra replicare i movimenti finali de I quattrocento colpi.

Eppure, un’intuizione davvero interessante c’è nel film di Vivian Qu. L’idea di ambientare gran parte della vicenda in una gigantesca film city, tra decine di set e di studi sovraffollati, tra ambientazioni in disuso, strade fantasma e cartonati. Perché è lì che Fang Di lavora come controfigura, nell’attesa di compiere il salto da attrice. E così nel caos di quegli studios si concentra il succo l’azione di Girls on Wire: un rocambolesca e a tratti contorta vicenda di organizzazioni criminali, droga, vite sbandate e sogni di fuga. “Sai quante persone sono impegnate qui? È più facile vincere alla lotteria”, dice a un certo punto un ragazzo a Tian Tian, in cerca della cugina.

E questa trovata diventa per Vivian Qu, da un lato, il pretesto per dar sfoggio di una consapevole perizia di messinscena, che arriva addirittura a disegnare complesse evoluzioni da wuxia pian. Dall’altro, è un modo per rendere omaggio ai grandi autori (“conosci Zhang Yimou”), senza rinunciare ad alcune stilettate contro il mondo del cinema di serie A e delle megaproduzioni cinesi. Lanciate tra serietà e ironia. Con gli abusi di crudeltà e di indifferenza dei registi nei confronti degli attori di secondo piano, dei figuranti e delle maestranze. O con le improbabili gag dei criminali che si aggirano goffamente tra i set.

Ma, soprattutto, l’ambientazione crea una cornice che riporta tutto il film a un ragionamento sulla finzione. Il che finisce per restituire un senso anche a quegli eccessi di cui si parlava all’inizio. Del resto, ogni momento di Girls on Wire sembra voler mostrare in maniera esplicita l’artificio, il trucco, l’esagerazione delle convenzioni. Con quella luce dolce e fiabesca dei flashback dell’infanzia, i litigi familiari che paiono seguire le indicazioni di un copione teatrale, le battute di dialogo troppo piene, retoriche fino all’assurdo (“i corvi portano sfortuna, proprio come me, ma possono volare”, “i sogni spesso vanno in frantumi”…).

Ma seppur tutto possa giustificarsi in una coerenza d’insieme, questo approccio crea una sensazione di straniamento e di distanza. Gela inesorabilmente il sangue del film, disinnesca la tensione e ogni presa emotiva. Alla fine, resta l’impressione che Vivian Qu si sia allontanata dagli spunti più autentici di Trap Street e di Angels Wear White. Per puntare a una complessità più ricercata, tra tentativi di discorsi teorici, l’articolazione dei piani temporali e le continue variazioni di tono. Ma la forzatura è troppo evidente per reggere. In fondo, è solo un altro artificio.



