Giro di banda, di Daniele Cini

“Sono un sopravvissuto alle processioni, sono un sopravvissuto alla musica classica, sono un avanzo d’orchestra, sono un bandista vero”: tutto questo e tanto altro è il maestro

Cesare Dell’Anna.

Giro di Banda è l’affresco magico e incantato che il regista Daniele Cini dedica al virtuoso trombettista salentino Cesare Dell’Anna, al suo percorso umano e artistico, alla sua terra e alla sua musica, alla quale si avvicina sin da bambino, proseguendo la tradizione bandistica familiare, e in onore della quale compirà la sua revolution. Grazie ad una formazione musicale classica, che gli deriva dagli studi presso il Conservatorio Statale di Musica di Lecce e l’Accademia Musicale di Pescara sotto la guida del M° Sandro Verzari, ottiene collaborazioni con l’Orchestra lirico-sinfonica della Provincia di Lecce, e con altre orchestre di musica da camera, barocca, rinascimentale, jazz, ma continua, frenetica e incessante la sua ricerca tecnico armonica nell’ambito della musica elettronica e popolare, e in particolare di quella balcanica, la sua incontenibile e contagiosa voglia di sperimentazione che mira a fondere le sonorità della musica popolare salentina, come la pizzica, con quelle del mediterraneo sino ad ottenere un sound nuovo, rivoluzionario, fatto di improvvisazioni, arrangiamenti bandistici e influenze di world music e jazz.



Quella che il maestro Dell’Anna regala generosamente al pubblico è una musica che inneggia all’inclusione e all’integrazione, che sfida le convenzioni e il potere delle grandi etichette, che fa tesoro delle influenze dei numerosi featuring con noti jazzisti, musicisti africani, albanesi e con quelli salentini, come i Sud Sound System, gli Après La Classe, il suo amico Giuliano Sangiorgi, che sono andati via, eppure “come tartarughe che dopo aver girato gli oceani da un continente all’altro tornano sempre sulla loro spiaggetta sulla quale sono nati…” perché sono persone autentiche, semplici, legate alle radici e alla loro terra, una terra di confine protesa tra due mari che guarda a Oriente ed è sempre pronta ad accogliere.



Cini prende le mosse dal casello ferroviario che è casa e anche studio di registrazione del musicista, riprendendolo nei momenti di vita più autentici, mentre dorme, organizza le sue esibizioni, compone, riceve gli amici di sempre, per poi accompagnare lo spettatore in un indimenticabile viaggio ultra sensoriale, che restituisce “l’idea di una musica che supera la sua forma astratta per diventare esperienza sensoriale totale, un divenire che lega suono, luce, materia e percezione“, collegandosi a Deleuze, il filosofo del movimento e del desiderio amatissimo da Carmelo Bene.



Si tratta di un viaggio attraverso la campagna salentina dei “Giganti di Puglia”, ulivi millenari protagonisti dell’impressionante opera di Land Art “Il Campo dei Giganti” di Ulderico Tramacere nei pressi di Nardò, di cui sembra quasi di poter sentirne i profumi selvatici, passando per le spiagge bianchissime di Porto Cesareo con le sue riserve naturali, le lunari distese di cave di pietra dura, i paesini del Sud con le loro feste patronali, un viaggio che catapulta lo spettatore nell’universo musicale del maestro. La percezione che si ha, e in questo si coglie l’intento sapiente del regista, è che ogni singola nota di quell’universo sia parte essenziale dell’artista, quasi una sua estensione, l’espressione concreta della sua passione musicale smisurata e assoluta, che non conosce limiti né compromessi, che fa di lui un creativo in modo naturale, come chi suona più per respirare che per farne un’arte, un mestiere o una vocazione.

In Giro di banda Cini ci regala, nella forma del documentario e con l’intensità espressiva di una narrazione cinematografica, un ritratto intenso del Cesare uomo con le sue fragilità, preoccupato di dover subire lo sfratto da una casa a cui è legatissimo e che ha ristrutturato con il padre e il fratello o di poter compromettere una performance per non aver trovato un sostituto all’altezza del suo collaboratore, e ancora perdutamente innamorato della figlia Eva, con la quale condivide oltre all’amore per la musica anche il palcoscenico di un concerto di Natale in spiaggia, e del Cesare artista sempre in fermento, sempre impegnato a rincorrere nuovi progetti con una frenesia che trapela dal ritmo stesso del documentario, che insegue, rincorre e asseconda la sua vitalità, che fotografa le scene di vita quotidiana in cui il maestro flirta con la sua musica, la scrive, la suona, la ascolta sino ad arrivare in un suo spettacolo a rappresentarla con il linguaggio del corpo.

Il montaggio è originale con le riprese che lasciano spazio ora a vecchie immagini d’archivio ora a quelle di video amatoriali come quelle del lontano 1996, realizzate nella sua casa laboratorio “Albania Hotel”, uno spazio autogestito che promuoveva la multiculturalità e l’integrazione all’insegna della tutela dell’arte in ogni sua forma ed espressione e che ha dato ospitalità a tantissimi amici musicisti, scultori, pittori locali e non.

Il momento più magico è senza dubbio la scena finale in cui durante una festa patronale accesa dalle luminarie e dai sorrisi della gente, insieme a Cesare e alla sua tromba sfilano musicisti, giocolieri, mangiafuoco, in un’atmosfera onirica quasi felliniana, che incanta e travolge. È il momento più emozionante di questo viaggio, perché come diceva il grande maestro Ezio Bosso “la musica è la vera magia“, una magia per dominare il tempo, non a caso i direttori hanno la bacchetta, proprio come i maghi. La festa finisce e Cesare si tuffa nelle acque del mare con i vestiti addosso e la sua inseparabile tromba che, come per incanto, continua a suonare anche dalle profondità del mare.

