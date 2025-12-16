

Il Time ha svelato la Persona dell’Anno 2025. Questa volta, l’onore è andato ai fondatori e promotori dell’intelligenza artificiale, definita come la “tecnologia più influente del nostro tempo”. Per l’articolo, la rivista statunitense ha creato due copertine differenti: una ritrae le lettere “A” e “I” come strutture in costruzione, circondate da ponteggi, con le sembianze di sistemi elettronici per computer (con processori, ventole, ecc.); l’altra, invece, imita la celebre foto Lunch atop a skyscraper, sostituendo i muratori dell’epoca con i principali imprenditori dietro all’ideazione e ai finanziamenti dell’AI. Figurano quindi Elon Musk, Mark Zuckerberg, Lisa Su (amministratrice delegata dell’azienda produttrice di chip AMD), Jensen Huang (fondatore dell’azienda tecnologica NVIDIA) e Sam Altman, fondatore di OpenAI.

Il “premio” nasce come una trovata promozionale, in epoche in cui il giornalismo (ma soprattutto le riviste) era al centro del dibattito pubblico. Tuttavia la testata, ormai meno autorevole nel panorama mondiale rispetto a decenni fa, sembra aver dovuto spostare il suo focus: se prima il riconoscimento era per gli sforzi e i lavori svolti, più simile a un autentico “premio onorario”, ora rispecchia solo l’influenza che un personaggio, gruppo, idea o oggetto ha avuto sugli eventi dell’anno. Non c’è giudizio. Basti pensare che in passato sono figurati nomi come Hitler, Stalin (ben due volte) o che, nel 2015, si sono battuti in finale Abu Bakr al-Baghdadi — fondatore dello Stato Islamico — e Angela Merkel.