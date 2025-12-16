Gli “Architetti dell’AI” sono la Persona dell’Anno per il Time
È stata riconosciuta soprattutto l’influenza delle menti dietro allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Ma restano i dubbi sul “premio”, ormai snaturato, privo della sua passata rilevanza.
Il Time ha svelato la Persona dell’Anno 2025. Questa volta, l’onore è andato ai fondatori e promotori dell’intelligenza artificiale, definita come la “tecnologia più influente del nostro tempo”. Per l’articolo, la rivista statunitense ha creato due copertine differenti: una ritrae le lettere “A” e “I” come strutture in costruzione, circondate da ponteggi, con le sembianze di sistemi elettronici per computer (con processori, ventole, ecc.); l’altra, invece, imita la celebre foto Lunch atop a skyscraper, sostituendo i muratori dell’epoca con i principali imprenditori dietro all’ideazione e ai finanziamenti dell’AI. Figurano quindi Elon Musk, Mark Zuckerberg, Lisa Su (amministratrice delegata dell’azienda produttrice di chip AMD), Jensen Huang (fondatore dell’azienda tecnologica NVIDIA) e Sam Altman, fondatore di OpenAI.
Il “premio” nasce come una trovata promozionale, in epoche in cui il giornalismo (ma soprattutto le riviste) era al centro del dibattito pubblico. Tuttavia la testata, ormai meno autorevole nel panorama mondiale rispetto a decenni fa, sembra aver dovuto spostare il suo focus: se prima il riconoscimento era per gli sforzi e i lavori svolti, più simile a un autentico “premio onorario”, ora rispecchia solo l’influenza che un personaggio, gruppo, idea o oggetto ha avuto sugli eventi dell’anno. Non c’è giudizio. Basti pensare che in passato sono figurati nomi come Hitler, Stalin (ben due volte) o che, nel 2015, si sono battuti in finale Abu Bakr al-Baghdadi — fondatore dello Stato Islamico — e Angela Merkel.
Dunque la premiazione degli “Architetti dell’AI” non sorprende, e sottolinea ancora una volta come la nostra società sia in pugno al potere di pochi. Non solo i soliti nomi, ma figure come Jensen Huang sono il vero fulcro della geopolitica digitale mondiale: NVIDIA è attualmente la compagnia di più alto valore economico al mondo (la prima a superare i quattro triliardi di dollari di valutazione), in quanto gestore dei chips AI che servono agli altri colossi tech per le loro operazioni. Time non fa altro che ricordarcelo: “Il 2025 è stato l’anno in cui il vero potenziale dell’intelligenza artificiale si è palesato ai nostri occhi, e in cui è divenuto chiaro che non si tornerà più indietro“, cita il loro post su X. “Per averci consegnato l’era delle macchine pensanti, per aver stupefatto e preoccupato l’umanità, per aver trasformato il presente e aver trasceso l’impossibile, gli “Architetti dell’AI” sono la Persona dell’Anno 2025 di TIME“.