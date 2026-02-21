Gli autori del cinema italiano si compattano contro la ripartizione del Fondo di sviluppo del cinema e dell’audiovisivo, a seguito del taglio di 80 milioni apportato dal governo con la Legge Finanziaria 2026. Le principali associazioni italiane che rappresentano sceneggiatori, registi, adattatori e compositori – 100autori, ACMF, AIDAC, AIR3, ANAC e WGI – hanno infatti pubblicato un documento unitario che sancisce i punti fondamentali delle loro richieste, dopo aver partecipato all’incontro organizzato dal Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni sul Decreto per la ripartizione del Fondo.



MONTAGGIO per VIDEO CORPORATE e SOCIAL, dal 3 marzo





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pur apprezzando “la volontà di confronto mostrata in tale sede”, gli autori italiani ritengono “sbilanciato e iniquo il taglio che non riguarda solo i contributi selettivi al Cinema, ma anche tutte le linee di finanziamento per la produzione e distribuzione di opere italiane, a fronte del contemporaneo annuncio invece di un sostanziale incremento della quota dedicata al tax credit per l’attrazione di produzioni straniere in Italia”.



Corso DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA, dal 24 febbraio, online





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La parola chiave, si legge nel documento, è “unità”: “Pur nella diversità delle sensibilità e delle competenze rappresentate, abbiamo scelto di presentarci con una posizione condivisa, affinché il confronto con il Parlamento possa essere più lineare, trasparente e costruttivo”. Le associazioni chiedono dunque che la riforma governativa sia “basata sulla creatività”, restituendo agli autori il ruolo di “origine e fondamento dell’opera cinematografica e audiovisiva”.



Corso Laboratorio di Ripresa Video e Fotografia, dall’11 marzo





----------------------------

--------------------------------------------------------

In particolare, da una parte si chiede un “adeguato bilanciamento” tra i contributi selettivi (destinati a progetti innovativi e originali e alle opere prime), i contributi automatici (volti a premiare risultati e riconoscimenti ottenuti dai film dopo la distribuzione) e il tax credit (che favorisce gli investimenti privati); dall’altra l’introduzione di una tassa di scopo, che prelevi “risorse dai soggetti che traggono profitto dallo sfruttamento delle opere” per permettere al settore di autofinanziarsi, e soprattutto l’istituzione di un Centro Nazionale del Cinema e dell’Audiovisivo, ovvero di un organo di autogoverno del settore, autonomo dalla politica, che garantisca “l’indipendenza e la trasparenza necessarie a fare dell’audiovisivo un’industria sana, etica e proiettata al futuro”.



Intelligenza Artificiale per il Filmmaking, con Andrea Traina dal 23 febbraio



------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Il documento delle associazioni degli autori è solo l’ultima nel coro di voci di dissenso nei confronti delle modifiche alle leggi sul finanziamento statale del cinema da parte del Ministero della Cultura di Alessandro Giuli: a maggio dello scorso anno, dopo le dichiarazioni contro il Ministro di Elio Germano ai David di Donatello, diversi esponenti del cinema italiano avevano firmato una lettera aperta per chiedere al governo di incontrare i loro rappresentanti. Il mese scorso, invece, una congiunta di undici associazioni del settore ha firmato una lettera per chiedere al governo un aumento degli investimenti per i progetti culturali.

Articoli Correlati: