In VAS, Camilla, all’inizio del film in questo momento nelle nostre sale, deve uscire di casa per fare un colloquio di lavoro. Milano, nella sua testa, prende connotazioni spaventose che la portano a correre nuovamente in casa. Matteo non va più in ufficio, se ne sta chiuso in casa a fare videochat con donne e su Chatroulette.

La domanda centrale del film di Gianmaria Fiorillo è quella che il regista pone durante l’intervista a Cinamathographe: “Perché una persona arriva ad avere così tanta paura di esporsi, di mostrarsi per ciò che è, con le proprie debolezze, i propri limiti?”. Quanto deve essere brutto il mondo per decidere un autoesilio? Quanta pressione sociale bisogna avere per volersi inventare un’altra vita, un’altra personalità e non mostrarsi mai come si è? Come ci si può innamorare di una figura su uno schermo?.

Il ritiro sociale non è una patologia, ma una condizione. Romanticamente si potrebbe pensare a moderni eremiti, ma in realtà si parla di persone che sono quasi impossibilitate a vivere nel mondo.

Il cinema giapponese e asiatico in generale, dove è nato questo fenomeno, ne tratta ampiamente. I titoli più famosi e più incisivi: Tokyo! film corale del 2008, nell’episodio di Bong Joon-ho, il tema viene trattato in maniera poetica, parlando di un incontro inaspettato e di un terremoto; e il sempre coreano Castaway on the Moon, dove il grottesco si intreccia con la satira sociale. Al centro un goffo tentativo di suicidio e una ragazza hikikomori.

Ma il tema è stato narrato anche attraverso il documentario francese, girato in Giappone, in un centro di recupero per NEETs (Not in Education, Employment, or Training) e hikikomori, Hikikomori – A Deafening Silence, del 2013: un documentario doloroso, ma focalizzato a capire il fenomeno e parlare con delicatezza degli uomini che si auto-esiliano. Ma c’è anche spazio a prodotti di finzione come Finding my Gundam, che ribalta la prospettiva e si chiede cosa succede se un hikikomori rimane chiuso fuori casa.



Isolamento e scelte estreme

L’opera prima dell’ormai affermato Jan Komasa, La stanza dei suicidi, ha smosso il dibattito europeo sulla questione, dove non viene trattata solo la tematica dell’isolamento, ma anche del cyberbullismo, della ricerca di emozioni forti e violente nel web, che si ricollega a VAS. Il film ha aperto agli europei gli occhi sul fatto che sempre più giovani vivono iperconnessi e hanno la maggior parte delle loro esperienze online. Gli adolescenti, da sempre attratti dalla violenza e dal sesso, in internet trovano un mondo di possibilità che non hanno gli strumenti per capire o saper dosare.

Sul filone legato ad esperienze estreme e al sesso virtuale, richiamato dal film di Gianmaria Fiorillo, e che ha destato una certa discussione, Youtopia di Berardo Carboni, del 2018, con Matilda De Angelis, racconta di una ragazza che si trova più a suo agio con i suoi avatar virtuali che con la vita reale. Messa alle strette da una situazione familiare difficile, decide di fare la camgirl e poi di andare anche oltre. Youtopia, con la sua semplicità e i suoi momenti didascalici, ha il grande pregio di essere uno dei primi film italiani a parlare di questa tematica e di essere anche piuttosto crudo nel farlo, avvalendosi del corpo di Matilda De Angelis e di un cast di coprotagonisti di prima classe come Donatella Finocchiaro e Alessandro Haber.

In Italia: dati e primi film