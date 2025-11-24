Gli Hikikomori nel cinema italiano: da Youtopia a VAS
Il crescente isolamento volontario tra i giovani è al centro di VAS., che racconta l’amore tra due hikikomori e mostra come il cinema italiano indaghi la solitudine delle nuove generazioni
In VAS, Camilla, all’inizio del film in questo momento nelle nostre sale, deve uscire di casa per fare un colloquio di lavoro. Milano, nella sua testa, prende connotazioni spaventose che la portano a correre nuovamente in casa. Matteo non va più in ufficio, se ne sta chiuso in casa a fare videochat con donne e su Chatroulette.
La domanda centrale del film di Gianmaria Fiorillo è quella che il regista pone durante l’intervista a Cinamathographe: “Perché una persona arriva ad avere così tanta paura di esporsi, di mostrarsi per ciò che è, con le proprie debolezze, i propri limiti?”. Quanto deve essere brutto il mondo per decidere un autoesilio? Quanta pressione sociale bisogna avere per volersi inventare un’altra vita, un’altra personalità e non mostrarsi mai come si è? Come ci si può innamorare di una figura su uno schermo?.
La cinematografia asiatica
Il ritiro sociale non è una patologia, ma una condizione. Romanticamente si potrebbe pensare a moderni eremiti, ma in realtà si parla di persone che sono quasi impossibilitate a vivere nel mondo.
Il cinema giapponese e asiatico in generale, dove è nato questo fenomeno, ne tratta ampiamente. I titoli più famosi e più incisivi: Tokyo! film corale del 2008, nell’episodio di Bong Joon-ho, il tema viene trattato in maniera poetica, parlando di un incontro inaspettato e di un terremoto; e il sempre coreano Castaway on the Moon, dove il grottesco si intreccia con la satira sociale. Al centro un goffo tentativo di suicidio e una ragazza hikikomori.
Ma il tema è stato narrato anche attraverso il documentario francese, girato in Giappone, in un centro di recupero per NEETs (Not in Education, Employment, or Training) e hikikomori, Hikikomori – A Deafening Silence, del 2013: un documentario doloroso, ma focalizzato a capire il fenomeno e parlare con delicatezza degli uomini che si auto-esiliano. Ma c’è anche spazio a prodotti di finzione come Finding my Gundam, che ribalta la prospettiva e si chiede cosa succede se un hikikomori rimane chiuso fuori casa.
Isolamento e scelte estreme
L’opera prima dell’ormai affermato Jan Komasa, La stanza dei suicidi, ha smosso il dibattito europeo sulla questione, dove non viene trattata solo la tematica dell’isolamento, ma anche del cyberbullismo, della ricerca di emozioni forti e violente nel web, che si ricollega a VAS. Il film ha aperto agli europei gli occhi sul fatto che sempre più giovani vivono iperconnessi e hanno la maggior parte delle loro esperienze online. Gli adolescenti, da sempre attratti dalla violenza e dal sesso, in internet trovano un mondo di possibilità che non hanno gli strumenti per capire o saper dosare.
Sul filone legato ad esperienze estreme e al sesso virtuale, richiamato dal film di Gianmaria Fiorillo, e che ha destato una certa discussione, Youtopia di Berardo Carboni, del 2018, con Matilda De Angelis, racconta di una ragazza che si trova più a suo agio con i suoi avatar virtuali che con la vita reale. Messa alle strette da una situazione familiare difficile, decide di fare la camgirl e poi di andare anche oltre. Youtopia, con la sua semplicità e i suoi momenti didascalici, ha il grande pregio di essere uno dei primi film italiani a parlare di questa tematica e di essere anche piuttosto crudo nel farlo, avvalendosi del corpo di Matilda De Angelis e di un cast di coprotagonisti di prima classe come Donatella Finocchiaro e Alessandro Haber.
In Italia: dati e primi film
La situazione italiana sembra sempre più preoccupante nei dati: lo studio del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di gennaio 2025 ha rivelato che un 10% di adolescenti è in condizione di estremo ritiro sociale. Il gruppo degli adolescenti isolati è cresciuto dal 2019 dal 15% al 40% nel 2022. 54.000 studenti italiani dai 15 ai 19 anni di scuola superiore si identificano in una situazione di ritiro sociale. Le cause: scarsa qualità delle relazioni sociali, bassa fiducia relazionale, vittimizzazione da cyberbullismo e bullismo, iperconnessione da social media, scarsa partecipazione alla pratica sportiva extrascolastica e insoddisfazione per il proprio corpo. A differenza del Giappone, dove era un fenomeno prettamente maschile, in Italia il fenomeno è più diffuso tra le ragazze.
Già nel 2007, si parlava di hikikomori nel cinema italiano con un film che prende il titolo dalla sindrome, Hikikomori di Gianluca Olmastroni. Si parla di un trentenne introverso e solitario, la cui vita sociale si svolge nelle comunità online. Un po’ come nel film di Bong Joon-ho, un inaspettato incontro lo farà uscire dalla sua routine. L’opera prima di Olmastroni è il vero pioniere di questo filone. Tuttavia il protagonista è un ragazzo che trova conforto nella routine e nella solitudine, senza raggiungere l’ansia sociale e il completo isolamento che vediamo in VAS.
Nel 2019 esce il documentario su Rai 3, Afraid of Failing, un documentario dedicato al fenomeno degli hikikomori italiani. Già ai tempi si parlava di 120.000 adolescenti e giovani accomunati da questa pratica. Il prodotto educativo-sociologico finalmente dialoga coi protagonisti del fenomeno: Artemix, 20 anni, ex hikikomori, ora artista musicale, dice “ogni hikikomori è diverso”; Jay, 18 anni, afferma “non mi sento solo perché ho un sacco di amici in chat”; e Sofia, 20, parla di sé: “il mio mondo è la mia stanza, telefono, multiplayer che mi tengono impegnata per ore”. Mentre vari rappresentanti di associazioni spiegano cos’è questo fenomeno, quali possono essere le cause scatenanti e il loro rapporto con internet. C’è anche spazio per qualche storia di persone rientrate nella società.
Artisticamente più interessante il cortometraggio presentato alla 76ª Mostra del Cinema di Venezia, Happy Birthday, con Jenny De Nucci, Fortunato Cerlino e Achille Lauro: presenta una figura di hikikomori femminile che ha spezzato il rapporto col padre e si rifugia negli avatar virtuali. La locandina del cortometraggio è stata disegnata da Terry Gilliam. Sempre un cortometraggio, Ho tutto il tempo che vuoi del 2020, inizia a introdurre nel tema dell’autoisolamento come una sorta di protesta sociale, di non riconoscersi nei valori dei coetanei e della società.
Opere attuali sugli hikikomori
Per arrivare a una certa complessità bisogna aspettare il documentario Sky, Essere Hikikomori, la mia vita in una stanza, con varie interviste a quattro ragazzi che raccontano la loro storia molto più consapevoli del fenomeno di cui fanno parte, tra storia personale e ricerca sociologica. I quattro protagonisti: Eva, Alessio, Alessandro e Davide hanno costruito una graphic novel sulla tematica, Deep.
Finora, i film hanno trattato il fenomeno degli hikikomori con opere a tema, ma è anche vero che, essendo questi giovani molto isolati e soli, possono avere delle ossessioni, come succede alla protagonista di Vetro, opera prima tra il giallo e l’horror di Domenico Croce, che, chiusa nella sua stanza, spia i suoi vicini e capisce che nell’appartamento accanto sta succedendo qualcosa di strano. Un La finestra sul cortile italiano, che costruisce una storia intorno a questo problema sociale, raccontando qualcosa di diverso e dando spessore alla protagonista, che, anche se rinchiusa, riesce a trovare le sue risorse. Con una regia coloratissima dà colore alla vita, che di solito viene immaginata grigia per un hikikomori.
Ben più drammatico, a tratti eccessivo, La chiocciola di Roberto Gasparro, dove viene messo al centro il conflitto madre-figlia, quindicenne, autoesiliata nella sua stanza. L’opera le contrappone la figura del nonno, interpretato da Enzo Decaro, che invece è sempre in mezzo alla natura.
In parte per ragioni produttive, opere prime girate in pochi spazi, in parte per l’attenzione sociale e “istituzionale” sulla questione, in pochi anni, nel cinema italiano, tra documentari, cortometraggi e film di finzione, si è fatta strada la figura del giovane isolato, introverso, pieno d’ansia verso il mondo esterno, che non si riconosce nei valore della società attuale e legato al mondo virtuale. I dati però ci confermano che questo ritratto è sempre più simile ad una fotografia reale dei giovani in senso più ampio, che va ascoltata e non giudicata.