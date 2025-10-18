Il film più oscuro e sensuale del regista: un thriller psicologico che scava nel desiderio, nel potere e nella violenza dello sguardo. Che sorpresa! #RoFF20. Progressive Cinema



Gli occhi degli altri, terza opera da regista di Andrea De Sica, dopo I figli della notte e Non mi uccidere, sembra collocarsi inizialmente – e con grande curiosità – dalle parti degli 007 di una volta, quelli, per intenderci, di Sean Connery e Roger Moore. Nella sequenza d’apertura c’è infatti un sottofondo musicale alla John Barry, seguono una camera da letto estremamente armoniosa ed elegante, un terrazzo che affaccia sul mare, un porto e ancora un uomo sconosciuto che dà le spalle alla macchina da presa, per poi voltarsi lentamente, facendo un cenno appena percettibile, o meglio, rivolgendo uno sguardo a qualcosa – o qualcuno – che, a differenza sua, non ha raggiunto il mare, restando sulla cima ad osservare gli ospiti appena approdati.

Ecco dunque la gerarchia dei ruoli. De Sica pur dichiarandola, non ricorre alla parola: gli è sufficiente mostrare il divario che separa con immediatezza chi sta sotto da chi sta sopra, per raccontarci tutto il necessario sui protagonisti del suo film più seducente, cupo e spietato. Presentato in anteprima alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Concorso – Progressive Cinema. Non è a Losey che guarda, piuttosto a Pasolini, o ancora a Bertolucci, esplorando le derive evidentemente erotiche e potenzialmente oscure, oltreché tragiche, di un ménage à trois destinato a sconvolgere non soltanto le esistenze delle anime coinvolte, ma anche quelle di un’intera nazione o società.



Infatti, nonostante Gli occhi degli altri cominci con il canonico disclaimer “Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale”, la memoria dello spettatore torna rapidamente alle cronache mediatiche del celebre delitto Casati Stampa avvenuto il 30 agosto 1970: un caso che dialoga con il significato profondo di voyeurismo e con le logiche di possesso e sessualità esibita, ma solo in fatto di manipolazione, o poco più. Qualcosa che ancora oggi risulta tremendamente attuale: basti rivolgere uno sguardo alla cronaca recente, sia in termini di femminicidio, sia di tossicità relazionale inconsciamente normalizzata eppure dannosa, se non addirittura letale per l’una o per l’altra parte.



Ambientato nella bellezza selvaggia di un’isola appartenente a un ricchissimo marchese (Filippo Timi), il film racconta l’arrivo di Elena (Jasmine Trinca) in quei luoghi meravigliosi e isolati e così l’inizio di una passione travolgente tra i due, nonostante il primo sia sposato e la seconda accompagnata. L’uomo che le è accanto, però, non sembra amarla né tantomeno osservarla: tutto ciò che invece il marchese dell’isola, intercetta immediatamente, coinvolgendo Elena in una relazione di complicità e trasgressione, sesso e potere. Dapprima gioco erotico reciprocamente modellato ed esplorato, e infine gabbia, abuso e costrizione. Cos’è che fa più paura: la prigionia dei corpi o quella della mente?

Come detto, De Sica, tornando – almeno in apparenza – al cinema di Pasolini e Bertolucci, ma anche a quello di Godard (si veda la scalinata e si ripensi a Il disprezzo), compie un’operazione nostalgia attorno agli anni ’60, che sembra intenzionata a far luce tanto sulla mutazione degli usi sociali e dei costumi del tempo – la festa in maschera d’estetica fantascientifica lo dimostra con forza, derisoria a tal punto da divenire angosciante – quanto sulle derive oscure, morbose e, perché no, perfino orrorifiche delle manipolazioni relazionali. Teorema, d’altronde, faceva lo stesso, e così The Dreamers. Il sopraggiungere dell’estraneo, o dell’estranea in un contesto affettivo/carnale già precedentemente discusso e fragile.