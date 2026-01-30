Gli spazi di Joachim Trier

È uscito giovedì 22 gennaio Sentimental Value, il nuovo film del regista norvegese Joachim Trier. Già premiato a Cannes con il Grand Prix speciale della Giuria, ha ricevuto il plauso della critica e del pubblico e ben nove candidature ai premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia, miglior attore e attrice protagonista e miglior attrice non protagonista, rispettivamente per Stellan Skårsgard (che ha appena vinto il Golden Globe per lo stesso ruolo), Renate Reinsve e Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleas.



Joachim Trier ha il cinema che scorre nelle vene. Suo nonno Erik Løchen ha diretto due film, The Hunt (1959) e Remonstrance (1972), per poi diventare direttore artistico della Norsk Film, casa di produzione norvegese attiva fino al 2001. Suo padre, Jacob Trier, era invece fonico e sound designer, mentre la madre, Hilde Løchen Trier, ha lavorato a vari lungometraggi. “Sono cresciuto sui set.” ha raccontato il regista norvegese in una recente intervista a Criterion. “Ricordo per esempio di essere stato sul set di The Swedish Master di Jan Troell e percepire quanto fosse gentile. […] Mi commosse vedere come gli attori si sentivano al sicuro.“.