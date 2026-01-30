Gli spazi di Joachim Trier
Ritratto del regista norvegese in sala con Sentimental Value, film già vincitore del Grand Prix della Giuria a Cannes e candidato a nove premi Oscar
È uscito giovedì 22 gennaio Sentimental Value, il nuovo film del regista norvegese Joachim Trier. Già premiato a Cannes con il Grand Prix speciale della Giuria, ha ricevuto il plauso della critica e del pubblico e ben nove candidature ai premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia, miglior attore e attrice protagonista e miglior attrice non protagonista, rispettivamente per Stellan Skårsgard (che ha appena vinto il Golden Globe per lo stesso ruolo), Renate Reinsve e Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleas.
Joachim Trier ha il cinema che scorre nelle vene. Suo nonno Erik Løchen ha diretto due film, The Hunt (1959) e Remonstrance (1972), per poi diventare direttore artistico della Norsk Film, casa di produzione norvegese attiva fino al 2001. Suo padre, Jacob Trier, era invece fonico e sound designer, mentre la madre, Hilde Løchen Trier, ha lavorato a vari lungometraggi. “Sono cresciuto sui set.” ha raccontato il regista norvegese in una recente intervista a Criterion. “Ricordo per esempio di essere stato sul set di The Swedish Master di Jan Troell e percepire quanto fosse gentile. […] Mi commosse vedere come gli attori si sentivano al sicuro.“.
Il cinema di Joachim Trier è un cinema di spazi. Ogni inquadratura è un vero e proprio teatro per i personaggi che la abitano, il luogo in cui possono crescere, osservare, soffrire e, soprattutto, rapportarsi gli uni con gli altri e con la realtà che li circonda. “Sono molto ossessionato dal provare ad entrare negli spazi intimi tra le persone.” ha dichiarato Trier sempre in un’intervista per Criterion. “Lavorare con inquadrature strette, reazioni e su come il montaggio possa fermarsi su chi ascolta invece che su chi parla, tutto questo può davvero creare l’esperienza soggettive di ritrovarsi nel mezzo di un qualche desiderio intimo di contatto fra le persone.“.
Questo desiderio può, tuttavia, anche tramutarsi in una drammatica incomunicabilità. Si pensi a La persona peggiore del mondo, ultimo film di Trier prima di Sentimental Value, che segue le vicende di una ragazza di trent’anni che non riesce a trovare il proprio posto nel mondo. Qui Julie, interpretata da Renate Reinsve, si ritrova constantemente inserita in uno spazio centrale, con gli altri personaggi disposti a raggiera intorno a lei, sottolineando così il suo essere constantemente non in armonia con il contesto che la circonda. Così, quando lo spettatore la sentirà affermare “Mi sento spettatrice della mia stessa vita.” sa che è vero, perché l’ha visto più e più volte accadere sullo schermo. Ecco quindi che lo spazio nei film di Trier diventa non solo occasione di espressione dei personaggi, ma anche, paradossalmente, un luogo di prigionia da cui scappare.
Non è un caso se sia in Reprise, sia in Oslo, 31. august, primi due capitoli della cosiddetta trilogia di Oslo, viene costantemente ripetuta la frase “dobbiamo andarcene da questo Paese” e “devo andarmene da Oslo.“. Il primo film, opera d’esordio di Trier, segue due giovani amici, Phillip ed Erik, che sognano di diventare scrittori. Decidono così di inviare i loro manoscritti a delle case editrici. Se Phillip vede il suo sogno realizzarsi, lo stesso non si può dire dell’amico, che viene scartato. Quando l’amico dovrà riprendere la propria vita in mano dopo un crollo psicotico, tuttavia, Erik si ritroverà costretto a guardarsi nel profondo e cercare di capire cosa vuole davvero.
Oslo, 31. august invece si concentra su Anders, giovane tossicodipendente in riabilitazione che oscilla tra il desiderio di riprendere la propria vita in mano e la tentazione di lasciarla andare per sempre mentre passa una giornata vagando da un capo all’altro della capitale norvegese. In entrambi i titoli, Oslo è sia palcoscenico delle vicende narrate, sia un posto che sta estremamente stretto ai personaggi, che non riesce pienamente ad intercettare il loro bisogno di qualcosa che vada al di là della mera routine.
“Mi interessava [capire se] nei giovani ci fosse ancora il desiderio di essere trasgressivi.” Trier ha spiegato a proposito di Reprise in una vecchia intervista a FilmCatcher. “Penso sia questo ciò a cui aspirano sia Erik, sia Phillip, fare qualcosa che trascenda la loro vita di tutti i giorni.“. Il mondo per il regista norvegese può quindi rivelarsi come una prigione dorata, un luogo che spinge a puntare in basso, ad accontentarsi, a conformarsi. Tutto questo lo si ritrova anche in Thelma, primo thriller fantascientifico di Trier. Uscito nel 2017, segue una ragazza che scopre di possedere poteri psichici che permettono ai suoi desideri di avverarsi. Thelma, la giovane protagonista, vive tra il controllo estremo dei propri genitori, che arrivano addirittura a nasconderle la sua natura, e il bisogno di essere sé stessa, conoscersi.
Il cinema di Trier diventa così anche uno spazio di (ri)scoperta di sé. E, quindi, di memoria. A proposito di Oslo, 31. august, il regista ha dichiarato in un’intervista a Sentieri Selvaggi che il film parla “di memoria e identità, di cosa abbiamo perso e di chi ci resta accanto, di come ci ricordiamo gli uni degli altri e di come andiamo avanti insieme in quanto persone.“. Il film si apre infatti con una serie di voci narranti che ricordano particolari del loro passato, loro vecchie amicizie, anfratti di Oslo. Esattamente come in Sentimental Value, anche qui la figura della casa di famiglia diventa centrale. In Oslo, 31. august la tragedia parte nel momento in cui Anders, il giovane protagonista, scopre che i suoi genitori hanno messo in vendita la casa di famiglia. Nel suo secondo film Trier ricorda che perdere la memoria equivale a perdere un pezzo di sé. Significa, quindi, privarsi della possibilità di essere sé stessi. E, di conseguenza, di trovare il proprio spazio.
Eppure, il paradosso è che, a volte, per trovare il proprio posto è necessario partire dalla memoria, recuperarla, per lasciare poi andare quegli spazi che ancorano al passato, senza prospettiva reale di futuro. Seguendo il personaggio di Stellan Skarsgård, un regista che prova a riavvicinarsi alle figlie mentre gira il suo ultimo film, in Sentimental Value l’autore norvegese riprende Oslo, 31. august e lo supera. Ecco dunque che l’ultima scena del film di Skarsgård è il finale del secondo titolo della trilogia di Oslo. Per superarlo, Trier decide di compiere il gesto più estremo del suo cinema: decostruire lo spazio, distruggerlo. E, in questo modo, i personaggi trovano il loro spazio. Uno spazio pieno di vita.