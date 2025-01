Golden Globes 2025. Emilia Perez, The Brutalist e Shogun svettano su tutti

Non ce l’ha fatta Vermiglio, battuto proprio dal film di Audiard. Tra le serie, vincono anche Hacks e Baby Reindeer. Primo riconoscimento per Demi Moore.



Sono stati Emilia Perez e The Brutalist per quanto riguarda i film e Shogun per le serie i grandi protagonisti di questa 82° edizione dei Golden Globe che si è svolta stanotte. Non ce l’ha fatta Vermiglio, battuto proprio dal film di Jacques Audiard.

Tutti i premi

Miglior film drammatico: The Brutalist

Miglior commedia o musical: Emilia Perez

Miglior regia: Brady Corbet (The Brutalist)

Miglior attrice protagonista drammatica: Fernanda Torres (Io sono ancora qui)

Miglior attore protagonista drammatico: Adrien Brody (The Brutalist)

Miglior attrice in una commedia o musical: Demi Moore (The Substance)

Miglior attore in una commedia o musical: Sebastian Stan (A Different Man)

Miglior sceneggiatura: Peter Straughan (Conclave)

Miglior film internazionale: Emilia Perez

Miglior attrice non protagonista: Zoe Saldaña (Emilia Perez)

Miglior attore non protagonista: Kieran Culkin (A Real Pain)

Miglior film d’animazione: Flow. Un mondo da salvare



Miglior colonna sonora originale: Trent Reznor, Atticus Ross (Challengers)

Miglior canzone originale: El mal di di Clément Ducol e Camille (Emilia Perez)

Golden Globe per il miglior incasso al box-office: Wicked

SERIE TV

Miglior serie drammatica: Shogun

Miglior serie commedia o musicale: Hacks

Miglior miniserie o film per la televisione: Baby Reindeer

Miglior attrice in una serie drammatica: Anna Sawai (Shogun)

Miglior attore in una serie drammatica: Hiroyuki Sanada (Shogun)

Miglior attrice in una serie commedia o musical: Jean Smart (Hacks)

Miglior attore in una serie commedia o musical: Jeremy Allen White (The Bear)

Miglior attrice in una miniserie: Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Miglior attore in una miniserie: Colin Farrell (The Penguin)

Miglior attrice non protagonista in una serie: Jessica Gunning (Baby Reindeer)

Miglior attore non protagonista in una serie: Tadanobu Asano (Shogun)

Miglior stand-up comico: Ali Wong



