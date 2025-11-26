Gomorra – Le Origini: l’ultimo di tanti spin-off nel crime italiano
Uscirà a gennaio la serie che ripercorre gli albori di Gomorra con il giovane Pietro Savastano, e dopo l’altro spinoff de L’Immortale sembra confermare una recente tendenza nel crime italiano
Napoli, 1977. Dove tutto è iniziato. Il giovane Pietro Savastano è un figlio di nessuno che scorrazza tra le strade più povere si Secondigliano. Spera in un futuro glorioso nel tempo di mezzo tra infanzia e adolescenza, rabbia e innocenza. Conosce il suo primo e unico amore Imma e l’incontro con Angelo ‘A Sirena, il reggente di Secondigliano, lo inizierà al mondo brullo e senza pietà della camorra.
Prodotta da Sky Studios e da Cattleya, a gennaio 2026 arriverà su Sky e in streaming su NOW Gomorra – Le origini, il “coming of age” brutale di Pietro Savastano, che nell’arco di sei episodi tratteggia le radici del male endemico e la nascita della moderna criminalità lungo i margini di Napoli. I primi quattro episodi vedono la regia di Marco D’Amore, attore della serie madre oltreché regista di alcune puntate, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro).
Marco D’Amore, ormai fresco autore di spin-off dopo il primo dei prequel sul suo Ciro Di Marzio ne L’immortale – “uno degli esempi più fulgidi di transmedia storytelling all’italiana” – arricchisce la drammaturgia seriale con un biopic di epica nostalgia, dal terremoto dell’Irpinia da cui il giovane Ciro è uscito indenne fino alla nascita di un gangster incurvabile.
Nel 2017 Angela Maiello parlava di “fuoricampo transmediale” a proposito dell’universo Gomorra: dal romanzo di Saviano, che era anzitutto una certosina inchiesta giornalistica quando il setaccio delle informazioni aveva ancora logiche verticali; poi il film di Garrone contava su spazi e umori inesorabilmente dilatati, come se la materia fosse troppo scottante per anteporvi il cinema di genere e allora si pescava dal realismo.
Fatalità della sorte, tra i registi di Gomorra – La serie c’era proprio il nome di punta del nuovo crime italiano degli anni 2000, Stefano Sollima. Dopo aver diretto un altro caposaldo del genere come Romanzo Criminale e il film sulla polizia celere A.C.A.B (cui è ispirata l’omonima serie Netflix, a proposito di transmedia storytelling), Sollima in Gomorra non ha badato ad alcun filtro tra sguardo e immagine, spettatore e spettacolo della violenza.
Nessun Virgilio in questa epopea criminale – al contrario della messinscena distante di Garrone e del romanzo di Saviano dove il medium era l’autore stesso, grazie al racconto in prima persona dei fatti – ma un’immersione che vede lo spettatore “completamente solo dinanzi all’immediatezza del racconto“, citando ancora Maiello. La trasparenza di Gomorra, nelle immagini quanto nel dialetto napoletano, ha fatto breccia tra le culture partecipative (orizzontali) del web, con gli spettatori-user che non hanno certo opposto resistenza all’empatia verso figure criminali come il boss Savastano, suo figlio Genny e l’immortale Ciro.
Non è forse lo stesso caso di un’altra storia di camorra partenopea come Mare fuori? Il successo web della diciassettenne Rosa Ricci nella serie (con l’attrice Maria Esposito che sui suoi social sembra voler solidificare una simbiosi attrice-personaggio) ha scavalcato addirittura il mondo Mare fuori per diventare racconto a sé stante con Io sono Rosa Ricci: altro prequel sulla figlia del Boss Sasà prima del carcere minorile, che la vede protagonista e vittima di un thriller di maschi, crudo e muscolare.
Ciro Di Marzio è stato l’impavido per il fandom web; Rosa Ricci, la giovane dal cuore tenero dietro la corazza Total Black e gli occhi “effetto mandorla”. E chissà se la serie Sky Gomorra – Le Origini cavalcherà ancora l’immagine del boss arguto e attendista impressa tra i fan della serie di Don Pietro Savastano. Siamo alle origini del mito, Pietro è ancora uno scugnizzo dalle passioni sfrontate come la giovinezza. “Il mio sogno è essere come voi” confida ad Angelo ‘A Sirena un desiderio che assomiglia tanto a una grande promessa.