Gomorra – Le Origini: l’ultimo di tanti spin-off nel crime italiano

Napoli, 1977. Dove tutto è iniziato. Il giovane Pietro Savastano è un figlio di nessuno che scorrazza tra le strade più povere si Secondigliano. Spera in un futuro glorioso nel tempo di mezzo tra infanzia e adolescenza, rabbia e innocenza. Conosce il suo primo e unico amore Imma e l’incontro con Angelo ‘A Sirena, il reggente di Secondigliano, lo inizierà al mondo brullo e senza pietà della camorra.



Prodotta da Sky Studios e da Cattleya, a gennaio 2026 arriverà su Sky e in streaming su NOW Gomorra – Le origini, il “coming of age” brutale di Pietro Savastano, che nell’arco di sei episodi tratteggia le radici del male endemico e la nascita della moderna criminalità lungo i margini di Napoli. I primi quattro episodi vedono la regia di Marco D’Amore, attore della serie madre oltreché regista di alcune puntate, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro).



Marco D’Amore, ormai fresco autore di spin-off dopo il primo dei prequel sul suo Ciro Di Marzio ne L’immortale – “uno degli esempi più fulgidi di transmedia storytelling all’italiana” – arricchisce la drammaturgia seriale con un biopic di epica nostalgia, dal terremoto dell’Irpinia da cui il giovane Ciro è uscito indenne fino alla nascita di un gangster incurvabile.

Nel 2017 Angela Maiello parlava di “fuoricampo transmediale” a proposito dell’universo Gomorra: dal romanzo di Saviano, che era anzitutto una certosina inchiesta giornalistica quando il setaccio delle informazioni aveva ancora logiche verticali; poi il film di Garrone contava su spazi e umori inesorabilmente dilatati, come se la materia fosse troppo scottante per anteporvi il cinema di genere e allora si pescava dal realismo.