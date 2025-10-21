Sadismo, manipolazione e redenzione: il regista si conferma come una delle voci più lucide, feroci e convincenti del cinema europeo contemporaneo. #RoFF20. Progressive Cinema



A cinque anni di distanza dal glorioso The Hater, Jan Komasa – uno degli autori di cinema più interessanti e anomali degli ultimi anni, tanto guardando allo scenario europeo quanto a quello internazionale – con Good Boy torna ad esplorare le sadiche conseguenze della manipolazione psicologica e del disperato tentativo degli uomini di rifuggire dal dolore e dalla propria identità. Spesso violenta, confusa, frammentata, o peggio, spaventosa.

Identità che è maschera, evidente perfino quando dismessa. Dapprima al singolo individuo, consapevole delle proprie capacità violente – dunque del pericolo imminente rappresentato proprio dalle numerose alterazioni del sé – e poi, soltanto in un secondo momento, alla collettività: numerosa, vitale, eppure inerme. Poiché nulla può fermare il male, soprattutto se inavvertito e confuso tra la folla. Un male che osserva la fragilità altrui, colpendola ripetutamente senza mai provare alcuna pietà.



Ancora una volta, il protagonista è un giovane delinquente senza arte né parte: Tommy (Anson Boon), diciannovenne inglese che vive quasi esclusivamente di notte, tra sesso, droga e violenza, per poi dormire di giorno, nutrendosi di caos, ribellione fine a sé stessa e di una sadica esibizione virtuale di un mondo giovanile al contrario. Assai distante dalla bontà e molto più vicino al maligno, come se non bastasse, ripetutamente impunito, nonostante l’evidenza di numerosi atti di bullismo gratuito, truffa, derisione e crudeltà di varia natura, agita contro tutto e tutti, senza alcuna distinzione di sorta.



Non c’è una preda, bensì la necessità di uno sfogo; e ancora, la distruzione della fragilità che, laddove rintracciata, viene annientata dal branco e da Tommy. Forse il primo dei vulnerabili, seppur celato. Improvvisamente rapito da una coppia problematica che cerca di “rieducarlo” con metodologia assai disturbata e voyeuristica, Tommy, per farla franca, dovrà calarsi a fondo nelle maschere e nelle menti dei suoi aguzzini. Quando il male incontra il male, la lotta si fa dura. Riuscirà a fuggire?

Mettendo da parte la politica (The Hater la osservava con morbosità, per poi preferire gli scenari algidi e ingenui del potere e dell’alta borghesia polacca), Komasa si concentra questa volta sul dramma familiare, sospeso tra kammerspiel, stoner movie, thriller carcerario e horror psicologico. Good Boy – titolo ormai frequente (sono due i casi recenti: da una parte Viljar Bøe, dall’altra Ben Leonberg) – svela le sue carte fin da subito, senza affatto celare la propria natura di cinema nero, anzi nerissimo, pericolosamente in equilibrio tra grottesco, surreale e tragedia, capace di collocarsi tra il cinema di Michael Haneke e quello di Paul Schrader (Trilogia della redenzione).