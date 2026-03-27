Google stringe nuovi accordi per i micro-drammi

100 Zeros, la nuova partnership produttiva tra Range Media Partners e Google, ha annunciato oggi di voler puntare sulla popolarità in forte ascesa dei micro-drammi, il formato sempre più diffuso dello storytelling video verticale e in brevi frammenti. L’azienda abbraccia i settori del finanziamento, della produzione, della distribuzione e della monetizzazione dei contenuti. Mentre lo stile melodrammatico del format ha determinato la sua popolarità, 100 Zeros sta lavorando su vari generi, tra cui versioni sia sceneggiate che non, per creare un catalogo variegato di contenuti serializzati e adatti al binge-watching.



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Tra questi figurano i programmi in fase di sviluppo di Mike Fleiss, creatore di The Bachelor, Simon Fuller, ideatore di American Idol, e McG, regista del film di Charlie’s Angels. Dateable di Fleiss sarà il primo micro-dramma romantico al mondo girato in prima persona: osserverà protagonisti single che filmeranno il proprio percorso verso l’amore, catturando ogni momento dell’esperienza. McG, che è stato anche produttore esecutivo di The O.C., porterà l’esclusivo e scandaloso mondo di Orange County nel verticale con Newport Beach, mentre Fuller sta creando una serie incentrato sulla cultura giovanile e sulle realtà dei talenti emergenti. In collaborazione con Artists for Artists, la casa di produzione di Kenan Thompson e John Ryan Jr., è anche in fase di sviluppo un micro-dramma incentrato su un rapimento, ispirato agli anni ’90 e dal tono comico.



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Una volta completato, l’arsenale di micro-serie di 100 Zeros sarà distribuito su diverse piattaforme, compresa una prima finestra sull’app mobile di Google TV, che ha recentemente lanciato un’offerta dedicata ai contenuti negli Stati Uniti.



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Dopo tutto, questa tipologia di contenuti è di grande interesse per l’industria, che mira ad appropriarsene per riprodurre un successo simile a quello di ReelShort: la compagnia cinese ha accumulato una fortuna grazie ai brevi video (massimo due minuti) volutamente trash, che mescolano storie di vampiri e altre creature con un linguaggio soap. I contenuti sono poi venduti attraverso micro-transazioni, puntando a creare dipendenza negli utenti. Gamification a parte, il trucco è evitare che questa iniziativa si trasformi in un altro Quibi, che per primo ha tentato di lanciare una piattaforma di streaming con contenuti premium di breve durata, rivelatasi però fallimentare a causa dell’alto budget delle produzioni.

Poco tempo fa anche Disney+ ha presentato la propria funzionalità per i video verticali, Verts, che mette in primo piano i contenuti generati dagli utenti rispetto alle altre clip verticali tratte dalle serie e dai film della compagnia. La mossa sembra essere in linea con le recenti virate aziendali e di mercato verso contenuti distribuiti e monetizzati dai content creator, come annunciato da Neal Mohan nel piano di YouTube per il 2026. In ogni caso, ciò non esclude, anzi, aumenta la possibilità che i contenuti AI slop avranno il dominio di questi servizi, potenzialmente in combinazione con i micro-drammi.

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