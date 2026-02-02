Grammy Awards 2026: ecco i vincitori

La 68esima edizione dei premi musicali ha segnato il trionfo storico di Bad Bunny. Tra i vincitori anche Lady Gaga, Billie Eilish e Kendrick Lamar

I Grammy Awards 2026 sono stati l’ennesima occasione per confrontarsi con lo stato dell’arte degli Stati Uniti: la 68esima edizione, infatti, non è stata solo una serata di premi, ma anche un momento politico e di rivendicazione dei diritti. A partire dal red carpet, dove numerosi artisti hanno sfilato con una spilletta in bella vista con la scritta “ICE OUT”, contro le politiche anti-migranti dell’amministrazione Trump e dopo le uccisioni a Minneapolis di due cittadini da parte di agenti federali. A condurre l’evento il comico Trevor Noah, che non si è risparmiato nel prendere in giro i vip seduti in platea.



Girare con microbudget, corso online con Christian Filippi, dal 17 febbraio





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il premio più importante della serata è andato a Bad Bunny, che si è aggiudicato il Grammy per l’Album of the Year con Debí Tirar Más Fotos, primo disco in lingua spagnola a vincere nella storia delle premiazioni. Il cantante portoricano, già l’anno scorso, aveva cancellato alcune date negli Stati Uniti per non esporre i fan alle minacce dell’ICE. Non stupisce dunque il suo discorso apertamente critico nei confronti dell’amministrazione Trump.