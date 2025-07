GUERRE DI RETE – I libri tech per l’estate

Ultima puntata della cybernewsletter di Carola Frediani prima delle vacanze, che ci lascia dei preziosissimi consigli di lettura per non perdere contatto con la realtà (tech) sotto la calura



Guerre di Rete – una newsletter di notizie cyber

di Carola Frediani

N. 209 – 7 luglio 2025



Questa è una edizione speciale della newsletter. È l’ultima prima delle vacanze (ma sul sito Guerredirete.it troverete ancora articoli). Per questo ho deciso di fare una lista di letture per l’estate. Ho selezionato solo ed esclusivamente libri in stile “guerre di rete” per temi e taglio, usciti nel 2025 o al massimo alla fine del 2024 (qualche eccezione per testi stranieri fondativi, cioè che aiutano a inquadrare alcuni dei temi trattati, ma in ogni caso si va indietro giusto di un paio di anni).



Ho letto interamente buona parte dei libri citati. Tutti quelli che cito li ho comunque consultati/esplorati. Alcuni li ho adorati, altri non mi trovano sempre allineata sulle loro premesse, tesi o conclusioni, o sulla loro prospettiva, ma ho deciso di metterli perché li reputo importanti o utili per l’attuale dibattito sui temi tech. Alcuni sono in conflitto o acceso dialogo fra loro. Altri sono un uno-due pugilistico, se letti assieme (come la trilogia luddista, che sferra anzi tre colpi all’immagine di senso comune ed errata dei luddisti).

Soprattutto, ci sono libri molto diversi: giornalistici, accademici, storici. Prima di prenderne uno in base al titolo vi consiglio di consultarlo, perché a seconda dei vostri interessi o studi potreste trovarlo o difficile o non abbastanza tecnico. Sono scritti da autori diversi per pubblici diversi.



Ciò detto, non ci ho messo poco a fare questa lista, e soprattutto a leggerli, cercarli, conoscere e soppesare gli autori. In pratica vi ho aperto il mio blocco note digitale. Se lo apprezzate, e se lo usate, fatemelo sapere o, anche meglio, fatelo sapere al mondo.

Se invece volete discutere di alcuni di questi libri, la mia mail è sempre aperta (basta rispondere).

Se non ho messo qualche libro che secondo voi avrei dovuto mettere (ma con quei presupposti che ho scritto all’inizio eh, non qualsiasi libro tech), fatemelo sapere, ma abbiate anche clemenza, non sono (ancora) un robot e faccio quel che posso (vi dico solo che spesso in newsletter mi dimentico di segnalare cose mie: e dall’information overload, è tutto).

E buone, serene, felici vacanze! Non scordate il libro in valigia!

STRANIERI

AI, POTERE, CONFLITTI

Karen Hao, Empire of AI. Dreams and Nightmares in Sam Altman’s OpenAI, Penguin Random House, 2025

Emily Bender, Alex Hanna, The AI Con. How to Fight Big Tech’s Hype and Create the Future We Want, Harpers Collins, 2025

Arvind Narayanan, Sayash Kapoor, AI Snake Oil: What Artificial Intelligence Can Do, What It Can’t, and How to Tell the Difference, Princeton University Press, 2024

Parmy Olson, Supremacy. AI, ChatGPT, and the Race that Will Change the World, Macmillan, 2024

CYBERCRIME

Joseph Cox, Dark Wire. The Incredible True Story of the Largest Sting Operation Ever, Public Affairs, 2024

CRITICA TECH

Asma Mhalla, Tecnopolitica. Come la tecnologia ci rende soldati, Add editore, 2025

Marietje Schaake, The Tech Coup: How to Save Democracy from Silicon Valley, Princeton University Press, 2024

Ulises A. Mejias, Nick Couldry, Data Grab. The new Colonialism of Big Tech and how to fight back, Penguin, 2024

Mirca Madianou, Technocolonialism: When Technology for Good is Harmful, Wiley, 2024

Zoe Schiffer, Extremely Hardcore: Inside Elon Musk’s Twitter, Penguin Random House, 2024

Malcom Harris, Palo Alto. A History of California, Capitalism, and the World, Little, Brown and Company, 2023

TRILOGIA LUDDISTA

Jathan Sadowski, The Mechanic and the Luddite. A Ruthless Criticism of Technology and Capitalism, University of California Press, 2025

Brian Merchant, Blood in the Machine. The Origins of the Rebellion Against Big Tech, Hachette, 2023 (ne ho parlato da poco sul mio Instagram)

Gavin Mueller, Breaking Things at Work: The Luddites Are Right About Why You Hate Your Job, Verso Books, 2021

TECH, SPAZIO E RELIGIONE

Mary-Jane Rubenstein, Astrotopia. The Dangerous Religion of the Corporate Space Race, The University of Chicago Press, 2022

POLITICA USA E RELIGIONE

Katherine Stewart, Money, Lies, and God. Inside the Movement to Destroy American Democracy, Bloomsbury, 2025

AI, AUTOMAZIONE, LAVORO

Aaron Benanav, Automazione. Disuguaglianze, occupazione, povertà e la fine del lavoro come lo conosciamo, Luiss University Press, 2022

Jason Resnikoff, Labor’s End: How the Promise of Automation Degraded Work, Illinois Press, 2022 (autore intervistato su Guerredirete.it)

HACKING E INFORMAZIONE

Micah Lee, Hacking, fughe di dati e rivelazioni. L’arte di acquisire, analizzare e diffondere document, Apogeo, 2024 (recensito su GuerrediRete.it)

ITALIANI

TECH E POLITICA

Tiziano Bonini, Emiliano Trerè, Algoritmi per resistere. La lotta quotidiana contro il potere delle piattaforme, Mondadori 2025

Giuliana Sorci, Server ribelli. R-esistenza digitale e hacktivismo nel Fediverso in Italia, Meltemi, 2025

Matteo Pasquinelli, Nell’occhio dell’algoritmo. Storia e critica dell’intelligenza artificiale, Carocci, 2025

Diletta Huyskes, Tecnologia della rivoluzione. Progresso e battaglie sociali dal microonde all’intelligenza artificiale, Il Saggiatore, 2024

Valerio Bassan, Riavviare il sistema. Come abbiamo rotto Internet e perché tocca a noi riaggiustarla, Chiarelettere, 2024

Marisandra Lizzi, Lettera a Jeff Bezos. Dalle Relazioni Pubbliche alle Relazioni Umane: come ho riscritto i principi di Amazon, Do it human, 2025

FILOSOFIA, ETICA

Luciano Floridi, Filosofia dell’informazione, Raffaello Cortina Editore, 2024

Paolo Benanti, L’uomo è un algoritmo? Il senso dell’umano e l’intelligenza artificiale, Castelvecchi, 2025

DATI, SCIENZA E SOCIETA’

Walter Quattrociocchi, Matteo Cinelli, In che mondo vivi. Pillole di data science per comprendere la contemporaneità, Il Pensiero Scientifico editore, 2025

Donata Columbro, Quando i dati discriminano. Bias e pregiudizi in grafici, statistiche e algoritmi, Il Margine, 2024

VISIONI DI FUTURO

Andrea Daniele Signorelli, Simulacri digitali. Le allucinazioni e gli inganni delle nuove tecnologie, Add editore, 2025 (per trasparenza, ricordo che Andrea è nel gruppo di coordinamento di Guerre di Rete).

Simone Pieranni, 2100. Come sarà l’Asia, come saremo noi, Mondadori, 2024

ATTUALITA’, DISINFO, CYBER

Carlo Penco, Fatti alternativi. Teoria e pratica di disinformazione, ERGA, 2025 e Pizzagate. La madre di tutte le Fake News, ERGA, 2025 (per trasparenza, segnalo di essere citata con Guerre di Rete nei ringraziamenti).

Enrico Pedemonte, La fattoria degli umani. Come le piattaforme digitali stanno riprogettando la nostra vita, Treccani, 2024

Michele Mezza, Connessi a morte. Guerra, media e democrazia nella società della cybersecurity, Donzelli, 2024

Alberto Acerbi, Tecnopanico. Media digitali, tra ragionevoli cautele e paure ingiustificate, Il Mulino, 2025 (recensito su Guerredirete.it)

AI E ARTE

Francesco D’Isa, La rivoluzione algoritmica. Arte e intelligenza artificiale, Luca Sossella Editore, 2024

