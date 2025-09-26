GUERRE DI RETE – L’inganno dell’automa

“Italia contemporanea. Andrea, un giovane ricercatore di cybersicurezza che vive tra Milano e la Liguria, viene interrotto nella sua edonistica quotidianità dalla notizia dell’arresto a Dubai di un vecchio amico. L’uomo, che commerciava vulnerabilità informatiche e si dedicava a vari traffici in giro per il mondo, è accusato di spionaggio.

Mentre Andrea cerca di capire come aiutare l’amico e cosa si nasconda dietro l’arresto, incrocia sulla sua strada una giornalista investigativa, Agnese, autrice di un blog molto seguito, dal quale si scaglia contro la corruzione del governo; ma anche Caterina, brillante e frustrata social media manager di una politica nazionale.

Travolta da rivelazioni, inquietanti trafficanti d’armi, e oscuri intrecci di politici corrotti e società di intelligenza artificiale, la vita dei tre viene cambiata, obbligandoli a cercare giustizia più che una facile via d’uscita.

E non tutto è ciò che sembra”.



Il libro è già acquistabile, in versione cartacea o ebook, sul sito dell’editore Venipedia.

https://mercante.venipedia.it/shop/libri/inganno-dellautoma/

Da ottobre sarà anche disponibile sulle maggiori piattaforme di vendita libri e nei negozi.

Non ho ancora informazioni da dare sulle presentazioni dal vivo, che comunque inizieranno più avanti. In ogni caso, se qualcuno ha proposte al riguardo, mi può scrivere.

AI, MACCHINE, LAVORO

Google: proteste, agitazione sindacale e licenziamenti tra i lavoratori AI in subappalto

Più di 200 collaboratori che lavoravano in subappalto alla valutazione e al miglioramento dei prodotti di intelligenza artificiale di Google sono stati licenziati senza preavviso in almeno due ondate di licenziamenti avvenute il mese scorso, riferisce un interessante articolo di WIRED Usa.

La valutazione, modifica e riscrittura delle risposte del chatbot Gemini per migliorare gli output dell’AI (tra cui la funzione di sintesi delle ricerche di Google chiamata AI Overviews) è affidata a collaboratori esterni impiegati dalla GlobalLogic (Hitachi) e da altre società di outsourcing. Diversamente dai lavoratori che devono etichettare o moderare contenuti, spesso dislocati in Paesi come il Kenya, pagati pochi dollari all’ora, e impiegati da varie società tech, in questo caso parliamo di persone reclutate negli Stati Uniti, insegnanti o professionisti del settore della conoscenza. In particolare, chi partecipava al programma Super Rater (dedicato ai sommari AI) doveva avere un master o un dottorato di ricerca, diversamente dai valutatori generalisti con il compito di giudicare output più semplici.

Secondo i lavoratori sentiti da Wired, i licenziamenti arrivano nel mezzo di una disputa in corso su retribuzioni e condizioni di lavoro. Ma chi è rimasto si chiede se il suo stesso lavoro non ponga le basi per la propria sostituzione.

“Secondo alcuni documenti interni visionati da WIRED – scrive la testata – GlobalLogic sembra utilizzare questi valutatori umani per addestrare il sistema di intelligenza artificiale di Google che valuta automaticamente le risposte, con l’obiettivo di sostituirli con l’intelligenza artificiale”.

Da autori a rater: la parabola discendente dei lavoratori della conoscenza

Uno spaccato di cosa voglia dire lavorare in questo settore lo si trova sul Guardian, dove una lavoratrice descrive i propri compiti: riceve un prompt – generato da utenti o sintetico – e due possibili risposte dell’AI, per poi scegliere quella più vicina alle linee guida ricevute. Ma, afferma, ai valutatori verrebbero fornite poche informazioni, oppure le linee guida cambierebbero troppo rapidamente per poter essere applicate in modo coerente. Quando le risposte dell’AI non sono corrette, lei deve valutarle in base a veridicità e fondatezza. Il tutto entro serrati ritmi di lavoro e di produttività.

Non manca l’esposizione a contenuti violenti, sensibili o disturbanti.

Questi lavoratori, all’interno della catena di fornitura globale dell’AI, occupano una posizione intermedia: guadagnano meglio degli annotatori di dati di Nairobi, ma molto meno degli ingegneri che progettano questi modelli. Soprattutto, tendono a essere invisibili.

Sull’invisibilità degli stessi esiste ormai un’ampia letteratura. Dal libro di Kate Crawford (Atlas of AI) a quello di Mary Gray e Siddharth Suri (Ghost Work) o di Antonio Casilli (Schiavi del clic).

E proprio Casilli recentemente si è scagliato contro l’ultima suggestione della Silicon Valley: “il model welfare”. Di che si tratta? Lo spiega un articolo di Wired di due settimane fa: “un settore piccolo ma in crescita chiamato “model welfare”, che si occupa di capire se i modelli di AI siano coscienti e meritevoli di considerazioni morali, come i diritti legali. Nell’ultimo anno sono nate due organizzazioni di ricerca che studiano il model welfare: Conscium ed Eleos AI Research”.

Qui non entro nemmeno nel merito di questo campo di ricerca, perché il punto che fa Casilli sul suo blog in un certo senso si ferma ancora prima del merito. Per usare le sue parole. “Il model welfare è un depistaggio. L’obiettivo di garantire diritti all’intelligenza artificiale va a braccetto con il fatto di spendere milioni di dollari per nascondere il lato oscuro della catena di approvvigionamento dell’AI, schiacciando i sindacati negli Stati Uniti e all’estero, subappaltando la miseria, traumatizzando i moderatori che filtrano contenuti tossici per pochi centesimi. Milioni di lavoratori umani addetti ai dati addestrano e mantengono questi sistemi, mentre le aziende privatizzano i guadagni e socializzano i danni. Se la Silicon Valley avesse davvero a cuore il benessere, inizierebbe dai lavoratori umani: salari dignitosi, contrattazione collettiva, sicurezza, responsabilità”.

“Il “campo di ricerca” del model welfare – aggiunge Casilli – non è stato creato da studiosi disinteressati. I suoi architetti gravitano nella stessa orbita delle principali aziende di AI”.

Qui si entra davvero nel campo minato dell’AI. Il fatto cioè che la ricerca del settore sia ormai legata a doppio, triplo filo con l’industria. Un tema di cui ci eravamo occupati già nel nostro ebook di due anni fa sull’AI generativa.

Ad allargare ancora di più la visuale ci pensa un rapporto (uscito quest’estate) dell’AI Now Institute, molto critico verso vari aspetti dell’AI, legati alle dinamiche economiche, di mercato, di potere.

“Sommersa dall’entusiasmo per il potenziale (ipotetico) dell’AI, la realtà preoccupante del suo presente e del suo recente passato viene oscurata. Quando consultiamo i dati su come l’AI sta già intermediando infrastrutture sociali critiche, vediamo che sta materialmente rimodellando le nostre istituzioni in modi che aumentano la disuguaglianza, rendono le istituzioni opache per coloro che dovrebbero servire e concentrano il potere nelle mani di chi è già potente”, scrive il rapporto, che suggerisce anche come reagire. Ad esempio, promuovendo l’organizzazione dei lavoratori; e attuando un programma politico di “fiducia zero” (zero trust) per l’AI, ovvero non confidando nella benevolenza delle aziende che si occupano del settore.

