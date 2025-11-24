Un’autobiografia sottoforma di commedia tagliente e profana, tra Il posto delle fragole di Bergman e le epifanie felliniane, è la dissezione di un autore disamorato realtà e vita, sesso e nichilismo



Harry a pezzi sono i frammenti di un artista vinto dai suoi deliri, la dissezione delirante (nell’inconscio, nel montaggio) di “un personaggio troppo nevrotico per funzionare nella vita e che funziona solo nell’arte”.



È il 1997, Woody Allen è reduce dalla battaglia legale con l’ex moglie Mia Farrow; su di lui pesa come un macigno l’accusa degli abusi verso figlia adottiva Dylan. Degli strascichi giudiziari Allen ne farà la virtù per scrivere un’autobiografia sottoforma di commedia cinica e assolutamente profana, proprio come i suoi personaggi: Harry a pezzi è uno Stardust Memories punk e aggressivo, l’harakiri di uno scrittore in crisi, incredibilmente talentuoso da confondere letteratura e vita, fantasie e innamoramento. C’è la nostalgia di Bergman e le piccole epifanie felliniane nel film di Woody Allen che è uno dei suoi più splendidamente dissoluti nel cuore di quegli anni Novanta che lo vedevano al centro di mille bufere coniugali.



Un po’ come il suo protagonista Harry Block per cui la maturità ha a che fare con le inesorabili crisi creative (e depressive) di uno scrittore cui non resta che il suo ultimo sconvolgente romanzo e poco altro. Alle spalle tre matrimoni: il primo, troppo giovane con Rosaline, poi la seconda moglie Joan, tradita nel periodo di tepore ormonale post-parto del figlio Hilly; a seguire il matrimonio con Jane, frigida violoncellista a cui Harry ha preferito presto l’amabile sorella Lucy. Una volta abboccata all’amo, Lucy viene rimpiazzata dall’attraente venticinquenne Fray, che ora gli comunica di volersi sposare l’indomani con il suo (ex) amico Larry. In questo pasticcio di coppie impossibili, Harry si ritrova solo, nel profondo del suo nichilismo a rimettere insieme i pezzi mentre sperpera tutti i suoi beni in “analiste, avvocati e puttane”.