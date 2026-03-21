Dopo aver esplorato il mondo dell’infanzia con Il viaggio di Fanny (2017), Lola Doillon torna al lungometraggio concentrandosi ancora una volta sullo stratificato universo interiore di un personaggio femminile. Questa volta il contesto è quello dell’età adulta ma, come spesso accade nel suo cinema, la regista francese ci immerge nella psiche della sua protagonista, aderendo coerentemente al suo punto di vista.

Seguiamo passo dopo passo la vita di Katia (Jehnny Beth), una ricercatrice trentacinquenne che lavora in una società di produzione di documentari. La donna intrattiene una relazione piuttosto caotica con Fred (Thibaut Evrard), un falegname che sogna di aprire un’attività in proprio. Se nella dimensione privata il loro rapporto funziona, appena l’uomo la coinvolge in situazioni sociali con i suoi amici la situazione precipita rapidamente. L’asocialità e le stranezze nei suoi comportamenti si rivelano ostacoli apparentemente insormontabili, impedendole di vivere una vita normale. Tuttavia, seguendo in qualità di giornalista un progetto legato all’autismo, Katia riesce finalmente a comprendere e ad esprimere a parole la sua diversità: una rivelazione destinata a stravolgere definitivamente la sua vita.



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Si parlava di viaggio, ed effettivamente il film di Doillon assume i tratti di un road movie che non comprende spostamenti da un luogo ad un altro ma che percorre le traiettorie dell’interiorità della sua protagonista. Di fatto, Katia compie un cammino emotivo e razionale in cui cresce piano piano la consapevolezza in lei di quale sia veramente la sua reale essenza. Scena dopo scena, impariamo a conoscere Katia e sperimentiamo con lei le difficoltà nell’adattarsi a determinati ambienti, situazioni e contesti sociali. In questo senso, l’immersione è soprattutto di natura audiovisiva, con le immagini (ma soprattutto con i suoni) che diventano espressione della sua sensibilità. Ecco che il caos di un open space lavorativo o il rimbombo di un festino in casa, debitamente amplificati dal lavoro sul sonoro, si trasformano in esperienze uditive insostenibili anche per lo spettatore. Una sfasamento percettivo corrisposto tra spettatore e protagonista che ricorda quello utilizzato da Florian Zeller in The Father – Nulla è come sembra (2020) per raccontare lo spaesamento di un uomo con la sindrome di Alzheimer o quello utilizzato da Teemu Nikki in Il cieco che non voleva vedere Titanic (2021) per calarci nella disabilità visiva di un uomo affetto da sclerosi multipla.



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------------------------------------------------------------------------------------------------ Nonostante questa notevole costruzione sensoriale, la pellicola perde parte della sua forza sul piano drammaturgico. Lo sguardo della regista appare un po’ troppo concentrato nella creazione della sensibilità percettiva della protagonista dimenticandosi uno sguardo più articolato sulla sua personalità. Sappiamo che Katia lavora fino a tardi ma poco ci viene detto sul suo approccio al lavoro. Così come sappiamo del rapporto conflittuale con la madre che però viene soltanto accennato in un paio di scene, senza che ne venga approfondito l’impatto sulla vita di Katia.

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Resta, sicuramente, una vicinanza sensoriale alla protagonista che rivela un approccio tutt’altro che scontato alla tematica dell’autismo, troppo poco esplorata dal punto di vista formale dal cinema contemporaneo. Tuttavia, col passare dei minuti, il rischio è quello di una progressiva perdita dell’interesse nei confronti della storia raccontata. Un punto a sfavore che non determina il disvalore del film di per sé ma che certamente ne assottiglia la portata emotiva e narrativa.

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