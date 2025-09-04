La regista cerca un delicato equilibrio tra minimalismo narrativo e improvviso emergere di simboli arcaici. Non è del tutto riuscito ma il film è comunque sincero. VENEZIA82. Orizzonti



L’edera è una pianta rampicante resistente, robusta e con foglie larghe capaci di coprire muri di qualsiasi altezza. Un simbolo dionisiaco che attesta il rifugio e la speranza di una vita differente. Ecco, il film della giovane regista ecuadoriana Ana Cristina Barragan configura proprio il tentativo di creare una crepa nel fitto manto di ricordi traumatici che condiziona la vita della protagonista. Azucena è una trentenne silenziosa, ex campionessa nazionale di ginnastica artistica che passa il tempo aiutando gli anziani, guardando vecchie videocassette delle sue gare e assistendo da lontano ai giochi dei ragazzi in una piccola casa-famiglia. Le inquadrature, pertanto, si soffermano su dettagli d’affetto, movimenti caotici, sorrisi e inseguimenti rumorosi contrapposti al silenzio misterioso della donna.

Hiedra è un film sussurrato che costruisce nel tempo le ragioni di uno sguardo, trovando nel rapporto di amicizia che nasce tra Azucena e il tredicenne Julio un lento disvelamento emotivo. Le passeggiate, i balli e le improvvise confessioni tra i due tendono a far emergere sentimenti privi di eventi, informazioni frammentate su verità insondabili, perché il segreto che li unisce è un terribile trauma del passato che può trovare parziale elaborazione solo in un abbraccio tutto presente. Julio è istintivo e irruento, Azucena si sente “trasparente” agli occhi del mondo: due facce della stessa solitudine che possono (ri)conoscersi solo nell’incontro.



La regia di Ana Cristina Barragan, nel frattempo, continua a pedinare i due protagonisti nelle loro azioni quotidiane contrapposte alle improvvise fughe dagli spazi codificati. Spazi dove gli elementi naturali creano rinascite simboliche e (letterali) eruzioni vulcaniche (di un passato che li accomuna). Insomma, Ana Cristina Barragan tenta un delicato equilibrio tra l’approccio realista e minimalista di tanto cinema d’autore sudamericano (si avvertono forti echi di Lisandro Alonso o Lucrecia Martel) e l’emergere di simboli arcaici rivelatori (il lago, il vulcano, la cenere) che scartino dal tempo presente. Non sempre l’equilibrio riesce ma Hiedra sa comunque rendere urgente, credibile e universale quest’abbraccio emotivo.

