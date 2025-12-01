

Cento passi dividono l’abitazione del giovane Peppino Impastato da quella del boss mafioso Tano Badalamenti. Cento passi di una “storia minore”, lungo una striscia di terra di un paesino siciliano, Cinisi, diviso tra mare e roccia. Una storia di un omicidio minore, avvenuto lo stesso giorno del delitto Aldo Moro, di un ragazzo che aveva osato sfidare la mafia, che aveva allestito mostre fotografiche per denunciare malaffari e speculazioni, che aveva creato un giornale in cui scriveva «La mafia è una montagna di merda», un circolo chiamato «Musica e cultura» e un emittente «Radio Aut», che aveva cominciato a scuotere tutta la Sicilia. C’è un brano di storia minore da riportare a galla. Il delitto Peppino Impastato è stato liquidato dai quotidiani del giorno dopo con un trafiletto e dalle autorità giudiziarie che lo hanno considerato solo un suicidio (solo dopo 20 anni infatti Tano Badalamenti verrà rinviato a giudizio). Una storia minore che invece Giordana esalta col suo stile roboante, col rumore dei 100 passi, in un film “non di mafia” dove in una sceneggiatura (scritta dallo stesso regista con Claudio Fava e Monica Zapelli) congegnata secondo un preciso disegno commerciale, resta totalmente assente la forza, l’energia, la rabbia della protesta di Peppino Impastato, rimane fuori-campo la sua ribellione contro i padri (il padre naturale, Luigi Impastato; il padre politico, Stefano Venuti; il padre mafioso, Tano Badalamenti).