I dati del box office italiano nel 2024

I dati pubblicati da Cinetel sul box office Italiano dell’anno solare 2024 registrano un incasso complessivo di 493,9 milioni di euro, con circa 69,7 milioni di biglietti venduti, mantenendosi fondamentalmente sugli stessi livelli dell’anno precedente (-0,4% di incassi e -1,3% di presenze rispetto al 2023).

Nonostante la concomitanza dei grandi eventi sportivi (Europei di calcio e Giochi Olimpici) in estate, il trimestre giugno-agosto si è rivelato sorprendentemente uno dei migliori di sempre in termini di incassi, andando a comporre, insieme al periodo delle festività natalizie (+28% di incassi rispetto al 2023), la fetta più consistente dei ricavi delle sale italiane.

Per quanto riguarda le produzioni italiane, Cinetel segnala un incasso di circa 121 milioni di euro per un numero di ingressi pari a circa 17,8 milioni di biglietti venduti, ed una quota sul totale delle presenze di circa il 25,6%.

Anche qui si è rimasti in linea con i livelli del 2023 (25,9% le presenze di quell’anno), con la Top 3 dei film italiani per incasso rappresentata da: Il ragazzo dai pantaloni rosa (9 mln di euro di incasso), Parthenope (7,5 mln) e Un mondo a parte (7,3 mln).

Infine, andando invece a vedere i film che hanno registrato il migliore risultato di incasso al box office in generale, il podio che ne risulta è composto da: Inside Out 2 (46,5 mln), Oceania 2 (19,4 mln) e Deadpool & Wolverine (18 mln).



