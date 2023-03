I migliori film e serie sugli hacker che vale la pena guardare

Sempre più gettonati i film in streaming che parlano di hacker, ricatti sul web e violazioni di sicurezza. Non meno apprezzati anche i furti di identità, che danno vita a serie tv mozzafiato, seguite da migliaia e migliaia di visualizzatori di tutto il mondo.

Sia i film che le serie, negli ultimi anni, amano parlare di come l’hacking e i cyber crimini si fondono nella società odierna.

L’ultimo titolo appartenente ad un docufilm di categoria è: Cyber Hell, un che ricostruisce la storia di un crimine coreano estremamente famoso, ovvero il caso delle nth rooms coreane. Il film, opera del famoso regista Choi Jin-seong, porta in scena lo sfruttamento sessuale (anche minorile) tramite chat. Il tutto per opera di una rete criminale conosciuta con il nick di “GodGod”.

Ma i capolavori non finiscono qui, a farsi spazio vi sono altre pellicole prodotte in varie parti del mondo che verranno viste più da vicino nei righi successivi.



Film da vedere sul mondo degli hackers

Altro punto di riferimento per gli amanti delle serie a tema hackers è Mr. Robot, quattro stagioni in quattro anni, basate sulla scrittura di Sam Esmail e del protagonista Rami Malek. Una storia che sconvolge e turba la mente, a tratti inverosimile. Un thriller psicologico sul mondo informatico che lascia col fiato sospeso stagione dopo stagione.

Continua poi la lista con Black Mirror di Charlie Brooker, con un episodio di punta, ovvero “Zitto e balla”, la terza puntata della terza stagione. Gli appassionati già sapranno che è in arrivo una nuova stagione!

Non meno apprezzato Come vendere droga online (in fretta), serie tedesca su Netflix, dove un gruppo di adolescenti inventano un e-commerce di droga. La trama è ispirata ad una storia vera, ovvero quella relativa al diciottenne Maximilian Schmidt ed il suo sito Shiny Flakes creato nel 2013. Un vero e proprio negozio di droga virtuale, per il quale fu arrestato e condannato a 7 anni di reclusione.

Apprezzato anche Scorpion, con logo che richiama il simil-codice. La serie infatti ha a che fare con l'informatica e parla di un team di nerd che indagano sui reati informatici.

Segue poi Person of Interest, con trama che riguarda un vigilante ex agente della Cia, pilotato attraverso l’intelligenza artificiale (La Macchina) costruita da un genio del campo. Non da meno CSI: Cyber, serie ambientata a Quantico (Virginia), dove una squadra speciale dell’FBI lavora su dei crimini informatici.

Bramato da molti anche:

Unità 42, una serie straniera dove un poliziotto vedovo e una ex hacker danno la caccia ai cyber-criminali che terrorizzano il Belgio. Dinamicità e tensione dall’inizio alla fine.

Johnny Mnemonic, di Robert Longo, dove ad un corriere di dati viene commissionato il trasporto di un software clandestino, che deve essere impiantato nel suo cervello attraverso un chip. L’uomo, accettando, perde tutti i ricordi, rimanendo con a disposizione solo 24 ore di vita.

Matrix, altro asso nella manica per quanto riguarda i film di fantascienza. Una storia che parla di hackeraggio e intelligenza artificiale denominata, appunto, Matrix.

Film in streaming: consigli per navigare in sicurezza

Il primo consiglio per navigare in sicurezza e godere della vista di un film in streaming è installare un antivirus e mantenerlo aggiornato, avendo cura di utilizzare una connessione VPN, ovvero una rete privata che allaccia dispositivi privati.

Altro consiglio prevede lo scaricamento del film su tablet, pc o cellulare. In questo modo il visualizzatore può godere della massima nitidezza e risoluzione. Scaricare il video in anticipo permette di prevenire connessioni internet troppo lenta, con il rischio di ritrovarsi a dover rinunciare al film stesso. Il download è consigliabile effettuarlo di sera, con la possibilità di rimanere attivo durante tutta la notte.

Non c’è da dimenticare inoltre che per uno streaming servono in media 1,93 Mb/s, anche se rimanere troppo vicini a questo limite potrebbe portare a blocchi durante la riproduzione, specialmente se si utilizzano più dispositivi allacciati alla stessa rete.