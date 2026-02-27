I premi César del 2026
Ieri sera la cerimonia degli oscar francesi. Linklater vince per la regia ma il Miglior Film è L’Attachement, con Valeria Bruni Tedeschi. César Onorario alla carriera per Jim Carrey
Si è tenuta ieri sera la cerimonia dei César, il premio principale del cinema francese, paragonabile agli Oscar o ai nostri David di Donatello. Il film con più candidature era Nouvelle Vague di Richard Linklater, leggermente anomalo in quanto diretto da un americano ma con uno spirito reverenziale per il cinema francese. Alla fine però ha trionfato come Miglior Film L’Attachement – La tenerezza di Carine Tardieu, dramma familiare con Valeria Bruni Tedeschi che avevamo visto all’ultimo festival di Venezia in Orizzonti. Il film si è aggiudicato anche il premio per il Migliore Adattamento e la Migliore Attrice non protagonista (Vimala Pons).
Linklater non è comunque tornato a casa a mani vuote, vincendo personalmente il premio per la Miglior Regia. Il lavoro filologico del suo direttore della fotografia David Chambille è stato riconosciuto e premiato, oltre al montaggio di Catherine Schwarz sempre per Nouvelle Vague. Tra gli altri attori premiati, Léa Drucker come protagonista per il polar Dossier 137 di Dominik Moll, mentre il Miglior Attore è Laurent Lafitte di La donna più ricca del mondo. Infine il discusso Lo straniero di François Ozon vince un unico premio per l’Attore Non Protagonista Pierre Lottin.
Il César Onorario alla carriera, che di solito va a una star internazionale, è stato consegnato a Jim Carrey, che ha ringraziato con un sentito discorso in francese. E c’è un terzo americano premiato, ovvero Paul Thomas Anderson con il Miglior Film Internazionale a Una battaglia dopo l’altra. Di seguito tutti i premi:
Miglior Film
Corso di Sceneggiatura in presenza a Roma dal 16 marzo
------------------------------------------------
L’Attachement – La tenerezza di Carine Tardieu
Miglior Regia
Richard Linklater per Nouvelle Vague
Miglior Attore
Laurent Lafitte, La donna più ricca del mondo
Miglior Attrice
Léa Drucker, Case 137
Miglior Sceneggiatura Originale
Franck Dubosc, Sarah Kaminsky – Un crimine imperfetto (Un ours dans le Jura)
Miglior Adattamento Cinematografico
Carine Tardieu, Raphaële Moussafir, Agnès Feuvre – L’Attachement – La tenerezza
Miglior Attrice Non Protagonista
Vimala Pons – L’Attachement – La tenerezza
Miglior Attore Non Protagonista
Pierre Lottin – Lo straniero
Miglior Promessa Femminile
Nadia Melliti – La Petite Dernière
Miglior Promessa Maschile
Théodore Pellerin – Nino
Miglior Opera Prima
Nino di Pauline Loqués
Miglior Film Internazionale
Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson
Miglior Documentario
Le chant des forêts di Vincent Munier
Miglior Film d’Animazione
Arco di Ugo Bienvenu
Miglior Fotografia
David Chambille – Nouvelle Vague
Miglior Musica Originale
Arnaud Tolone – Arco
Miglior Montaggio
Catherine Schwartz – Nouvelle Vague
Miglior Suono
Romain Cadilhac, Marc Namblard, Olivier Touche, Olivier Goinard – Le chant des forêts
Migliori Costumi
Pascaline Chavanne – Nouvelle Vague
Miglior Scenografia
Catherine Cosme – Lo sconosciuto del Grande Arco
Migliori Effetti Speciali
Lise Fischer – Lo sconosciuto del Grande Arco
Miglior Cortometraggio Live Action
Mort d’un Acteur di Ambroise Rateau
Miglior Cortometraggio d’Animazione
Fille de l’eau di Sandra Desmazières
Miglior Cortometraggio Documentario
Au bain des dames di Margaux Fournier