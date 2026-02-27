I premi César del 2026

Si è tenuta ieri sera la cerimonia dei César, il premio principale del cinema francese, paragonabile agli Oscar o ai nostri David di Donatello. Il film con più candidature era Nouvelle Vague di Richard Linklater, leggermente anomalo in quanto diretto da un americano ma con uno spirito reverenziale per il cinema francese. Alla fine però ha trionfato come Miglior Film L’Attachement – La tenerezza di Carine Tardieu, dramma familiare con Valeria Bruni Tedeschi che avevamo visto all’ultimo festival di Venezia in Orizzonti. Il film si è aggiudicato anche il premio per il Migliore Adattamento e la Migliore Attrice non protagonista (Vimala Pons).



Linklater non è comunque tornato a casa a mani vuote, vincendo personalmente il premio per la Miglior Regia. Il lavoro filologico del suo direttore della fotografia David Chambille è stato riconosciuto e premiato, oltre al montaggio di Catherine Schwarz sempre per Nouvelle Vague. Tra gli altri attori premiati, Léa Drucker come protagonista per il polar Dossier 137 di Dominik Moll, mentre il Miglior Attore è Laurent Lafitte di La donna più ricca del mondo. Infine il discusso Lo straniero di François Ozon vince un unico premio per l’Attore Non Protagonista Pierre Lottin.



Il César Onorario alla carriera, che di solito va a una star internazionale, è stato consegnato a Jim Carrey, che ha ringraziato con un sentito discorso in francese. E c’è un terzo americano premiato, ovvero Paul Thomas Anderson con il Miglior Film Internazionale a Una battaglia dopo l’altra. Di seguito tutti i premi:



Miglior Film



L'Attachement – La tenerezza di Carine Tardieu Miglior Regia

Richard Linklater per Nouvelle Vague

Miglior Attore

Laurent Lafitte, La donna più ricca del mondo

Miglior Attrice

Léa Drucker, Case 137

Miglior Sceneggiatura Originale

Franck Dubosc, Sarah Kaminsky – Un crimine imperfetto (Un ours dans le Jura)

Miglior Adattamento Cinematografico

Carine Tardieu, Raphaële Moussafir, Agnès Feuvre – L’Attachement – La tenerezza

Miglior Attrice Non Protagonista

Vimala Pons – L’Attachement – La tenerezza

Miglior Attore Non Protagonista

Pierre Lottin – Lo straniero

Miglior Promessa Femminile

Nadia Melliti – La Petite Dernière

Miglior Promessa Maschile

Théodore Pellerin – Nino

Miglior Opera Prima

Nino di Pauline Loqués

Miglior Film Internazionale

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson

Miglior Documentario

Le chant des forêts di Vincent Munier

Miglior Film d’Animazione

Arco di Ugo Bienvenu

Miglior Fotografia

David Chambille – Nouvelle Vague

Miglior Musica Originale

Arnaud Tolone – Arco

Miglior Montaggio

Catherine Schwartz – Nouvelle Vague

Miglior Suono

Romain Cadilhac, Marc Namblard, Olivier Touche, Olivier Goinard – Le chant des forêts

Migliori Costumi

Pascaline Chavanne – Nouvelle Vague

Miglior Scenografia

Catherine Cosme – Lo sconosciuto del Grande Arco

Migliori Effetti Speciali

Lise Fischer – Lo sconosciuto del Grande Arco

Miglior Cortometraggio Live Action

Mort d’un Acteur di Ambroise Rateau

Miglior Cortometraggio d’Animazione

Fille de l’eau di Sandra Desmazières

Miglior Cortometraggio Documentario

Au bain des dames di Margaux Fournier

