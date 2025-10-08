I Simpson torneranno al cinema nel 2027, a vent’anni dal primo film

Lo conferma un post sui social dai canali ufficiali de I Simpson e di Disney’s 20th Century Studios, il sequel è in arrivo sul grande schermo



È ufficiale: nel 2027 arriverà in sala il sequel di I Simpson. Il film. La notizia è stata confermata con un post sui social dai canali ufficiali de I Simpson e Disney’s 20th Century Studios, accompagnato dall’immagine della mano di Homer che stringe la tipica ciambella rosa, con sopra la cifra “2” e la frase: “Homer’s coming back for seconds”.

A distanza di vent’anni dal lungometraggio del 2007, che aveva incassato oltre 500 milioni di dollari nel mondo, le avventure della famiglia di Springfield torneranno sul grande schermo, il 23 Luglio 2027. A dirigere il primo film era stato David Silverman, ma non è ancora stato divulgato chi sarà il regista del sequel, né sono trapelati dettagli sulla trama o i temi che verranno trattati nel film.