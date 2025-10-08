I Simpson torneranno al cinema nel 2027, a vent’anni dal primo film
Lo conferma un post sui social dai canali ufficiali de I Simpson e di Disney’s 20th Century Studios, il sequel è in arrivo sul grande schermo
È ufficiale: nel 2027 arriverà in sala il sequel di I Simpson. Il film. La notizia è stata confermata con un post sui social dai canali ufficiali de I Simpson e Disney’s 20th Century Studios, accompagnato dall’immagine della mano di Homer che stringe la tipica ciambella rosa, con sopra la cifra “2” e la frase: “Homer’s coming back for seconds”.
A distanza di vent’anni dal lungometraggio del 2007, che aveva incassato oltre 500 milioni di dollari nel mondo, le avventure della famiglia di Springfield torneranno sul grande schermo, il 23 Luglio 2027. A dirigere il primo film era stato David Silverman, ma non è ancora stato divulgato chi sarà il regista del sequel, né sono trapelati dettagli sulla trama o i temi che verranno trattati nel film.
Il primo lungometraggio era stato prodotto dalla Gracie Films, ma ora il testimone passa alla 20th Century Studios, oggi parte del gruppo Disney, che avrebbe accantonato un film Marvel in progetto, non ancora annunciato, per far spazio al nuovo lungometraggio dedicato ai personaggi della serie di Matt Groening. Potrebbero non esserci quindi altre uscite del Marvel Cinematic Universe tra l’uscita Avengers: Doomsday previsto a Dicembre 2026, Avengers: Secret Wars, previsto per l’anno successivo, a dicembre 2027.
La serie animata, in onda dal 1989, e amatissima in tutto il mondo, è ambientata nella città immaginaria di Springfield, raccontando da oltre trent’anni la quotidianità della famiglia Simpson — Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie — e dei numerosi personaggi che popolano la cittadina.
Disponibile dal 2019 anche su Disney+, è attualmente alla 36esima stagione ed è già stata rinnovata fino alla 40esima, confermandosi la più longeva serie d’animazione della storia statunitense. Come dichiarato da Matt Selman, storico produttore esecutivo dello show, a Variety, lo streaming ha aiutato a confermarne il successo nel panorama dell’animazione e a conquistare nuovi fan: “Ora, invece di guardarlo in TV nel pomeriggio, i bambini possono guardarlo tutto, sempre, tutto il giorno, per sempre. Essere su Disney+ è stato in qualche modo rigenerante per noi. Non che ci rendessimo conto di aver bisogno di una rigenerazione, ma lo apprezziamo“.
