Il 2025 di Sentieri Selvaggi in 12 sconfinamenti
Sentieri Selvaggi non è solamente Cinema. Dai videogiochi alla musica, dalla tecnologia alla guerra delle piattaforme: il 2025 visto da Sentieri Selvaggi attraverso 12 “sconfinamenti”
Lo sguardo di Sentieri Selvaggi è da sempre obliquo: parte dal Cinema (un’invenzione del futuro) ma è sempre pronto a contaminarsi con altri campi e altre visioni. La pratica degli sconfinamenti diventa fondamentale per mantenere la vitalità e l’acutezza dello sguardo, per fare in modo che il punto di vista rimanga sempre e comunque selvaggio. Ecco a voi, quindi, il 2025 visto attraverso dodici sconfinamenti che spaziano tra i videogiochi e la musica, tra l’arte contemporanea, il teatro e, ovviamente, gli ultimi sviluppi dell’Intelligenza Artificiale.
Che cos’è il rage baiting e perché è importante?
Il braccio teso di Musk, gli spaghetti spezzati, le dichiarazioni di Kanye e la pizza con l’ananas. Il rage bait, l’esca per la rabbia, è ormai uno dei meccanismi centrali dei social network e della cultura contemporanea.
Bahamuth, di Antonio Rezza e Flavia Mastrella
Il tour de force fisico-allucinatorio dello spettacolo targato Rezza-Mastrella. Distante dalle invettive contro il pubblico e orientato verso una teatralità più codificabile, come il pesce mitico sorregge sulle spalle perle di controcultura.
Provocazione e politica, l’halftime di Kendrick Lamar
Il rapper americano scuote il Caesars Superdome di New Orleans per l’halftime del Super Bowl, tra provocazioni e scelte politiche. Seduto sugli spalti il presidente Trump, da poco rieletto alla Casa Bianca.
Machinima. Quando il cinema nasce dai videogiochi
Da Red Vs. Blue a Grand Theft Hamlet: nascita, evoluzione e futuro dei machinima, nati al punto d’incontro tra i formati del cinema e gli engine dei più popolari videogiochi degli ultimi trent’anni.
La “pornografia della povertà” delle immagini in IA
Le ultime creazioni dei software basati su intelligenza artificiale ritraggono persone stereotipate in situazioni umanitarie estreme, sollevando interrogativi sull’etica della rappresentazione.
Il DeGoogle spiegato da PewDiePie
Lo Youtuber americano di origini svedesi spiega passo dopo passo come ha lasciato Google e tutti i suoi servizi, il tutto per riappropriarsi della sua privacy digitale.
Mother – In memoria di Bob Wilson
Il ricordo e il racconto della visione di Mother, l’ultimo lavoro presentato al Fuorisalone 2025 di Milano, innescata dalla morte del regista teatrale americano, avvenuta a 83 anni.
Una live di IShowSpeed conquista IMDB
IShowSpeed domina IMDb con una sua vecchia live e supera Di Caprio tra le star in tendenza. “IShowSpeed is the new Tarkovsky” diceva Harmony Korine a Venezia, segnalando in maniera provocatoria l’osmosi in atto tra i due mondi.
Nell’epoca degli algoritmi. Filterworld di Kyle Chayka
Il saggio del giornalista affronta con lucidità il tema dell’influenza degli algoritmi nel mondo della cultura; nell’epoca dei trend e dell’appiattimento generale dei contenuti.
GTA VI: la classe videoperaia va in paradiso?
Il gioco più atteso di sempre, a novembre è stato nuovamente rinviato e la Rockstar accusata di aver licenziato dipendenti che stavano cercando di creare un sindacato cambiare le condizioni di lavoro.
Tutto sta diventando televisione?
Le piattaforme streaming si riempiono di reality show e pubblicità, i social media sbarcano sugli schermi televisivi: quello che ci sembrava un medium antiquato sta forse inglobando tutto il resto?
John Cena e l’addio alla WWE. The last time is now
L’ultimo inchino di un’icona che ha segnato vent’anni di wrestling. Il lottatore patriottico e volto di una federazione intera dice addio per sempre, chiudendo un’era della WWE.