Il 2025 di Sentieri Selvaggi in 12 sconfinamenti



SCUOLA SENTIERI SELVAGGI: scopri le offerte last minute sui nostri percorsi professionali!





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo sguardo di Sentieri Selvaggi è da sempre obliquo: parte dal Cinema (un’invenzione del futuro) ma è sempre pronto a contaminarsi con altri campi e altre visioni. La pratica degli sconfinamenti diventa fondamentale per mantenere la vitalità e l’acutezza dello sguardo, per fare in modo che il punto di vista rimanga sempre e comunque selvaggio. Ecco a voi, quindi, il 2025 visto attraverso dodici sconfinamenti che spaziano tra i videogiochi e la musica, tra l’arte contemporanea, il teatro e, ovviamente, gli ultimi sviluppi dell’Intelligenza Artificiale.

Che cos’è il rage baiting e perché è importante?

Il braccio teso di Musk, gli spaghetti spezzati, le dichiarazioni di Kanye e la pizza con l’ananas. Il rage bait, l’esca per la rabbia, è ormai uno dei meccanismi centrali dei social network e della cultura contemporanea.