Il Baracchino candidata agli Annie Awards
La serie animata targata Amazon Original e prodotta da Lucky Red ha ottenuto una nomination agli “Oscar dell’animazione”. Per l’Italia è la prima volta in assoluto
L’Italia sfida Hollywood: Il Baracchino, la prima serie animata italiana targata Amazon Original, ha ricevuto una candidatura agli Annie Awards, il più prestigioso premio internazionale dedicato all’animazione. Nessun’altro prodotto televisivo nostrano aveva, finora, mai ottenuto una nomination agli “Oscar dell’animazione”, rendendo lo show creato da Nicolò Cucci e Salvo Di Paola il primo a raggiungere questo traguardo.
Il cinema in Timeline – Corso online dal 26 gennaio 2026
-----------------------------------------------------------------
La serie, prodotta da Lucky Red e Prime Video, concorrerà per la categoria “Best TV/Media – Mature”, ovvero per il miglior episodio televisivo per adulti. Dei cinque titoli candidati, Il Baracchino è l’unico non statunitense, e si contenderà il premio insieme ad altre comedy per adulti come Bob’s Burgers, Common Side Effects, Haha, You Clowns e South Park.
STORY EDITOR, corso online dal 20 gennaio 2026
-----------------------------------------------------------------
Il Baracchino è il primo progetto realizzato da Megadrago, un piccolo studio d’animazione con sede a Palermo, che ha sfruttato il software Blender (lo stesso usato da Gints Zilbalodis per il suo Flow – Un mondo da salvare, vincitore dell’Oscar nel 2025) per miscelare tecniche diverse, dal 3D alla stop-motion, dall’animazione tradizionale 2D all’uso di pupazzi e marionette.
In sei episodi, la serie racconta di Claudia (Pilar Fogliati), un’aspirante direttrice artistica che si oppone alla chiusura di uno storico comedy club (Il Baracchino, appunto) e raduna un gruppo di comici per una serata Open Mic, nel tentativo di risollevare le sorti del locale. Oltre a Fogliati, nel cast vocale troviamo anche Lillo Petrolo, Pietro Sermonti, Frank Matano, Edoardo Ferrario, Stefano Rapone, Luca Ravenna, Daniele Tinti, Michela Giraud, Yoko Yamada e Salvo Di Paola.