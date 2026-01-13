Il Baracchino candidata agli Annie Awards

L’Italia sfida Hollywood: Il Baracchino, la prima serie animata italiana targata Amazon Original, ha ricevuto una candidatura agli Annie Awards, il più prestigioso premio internazionale dedicato all’animazione. Nessun’altro prodotto televisivo nostrano aveva, finora, mai ottenuto una nomination agli “Oscar dell’animazione”, rendendo lo show creato da Nicolò Cucci e Salvo Di Paola il primo a raggiungere questo traguardo.



Il cinema in Timeline – Corso online dal 26 gennaio 2026



-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La serie, prodotta da Lucky Red e Prime Video, concorrerà per la categoria “Best TV/Media – Mature”, ovvero per il miglior episodio televisivo per adulti. Dei cinque titoli candidati, Il Baracchino è l’unico non statunitense, e si contenderà il premio insieme ad altre comedy per adulti come Bob’s Burgers, Common Side Effects, Haha, You Clowns e South Park.