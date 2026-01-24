Il Berghain apre le porte al pubblico per l’installazione “Liminals”

Entrare al Berghain è una delle esperienze più ambite ed esclusive per chi visita Berlino. Si tratta probabilmente del club più famoso al mondo, simbolo della cultura techno della città, e non ci si entra facilmente; la selezione apparentemente arbitraria della clientela, infatti, è una delle caratteristiche più celebri del locale, e perfino il buttafuori Sven Marquardt è diventato un simbolo della sua esclusività. Ma nelle prossime settimane la struttura si aprirà a tutti, in occasione dell’installazione Liminals, lavoro dell’artista francese Pierre Huyghe.



Dal 23 gennaio all’8 marzo la sala principale del club sarà la sede dell’opera di Huyghe, commissionata dalla berlinese LAS Art Foundation. Il grande spazio offerto sarà pervaso da un insieme di video, suoni, vibrazioni e luci per un incrocio di arte e scienza. Infatti tutto ruota intorno al tema dell’incertezza, in collegamento con la fisica quantistica, per il quale un sistema può esistere in forme infinite finché non viene osservato. L’artista ha collaborato con il fisico Tommaso Calarco per capire come tradurre la logica e l’incertezza dei sistemi quantici in un’esperienza sensoriale. Anche il materiale di alcuni esperimenti di oscillazione atomica è stato usato nella componente sonora dell’opera. Tutti gli elementi sono orchestrati per creare uno spazio esperenziale liminale e indeterminato.