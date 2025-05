Produci e distribuisci il tuo cortometraggio! Un corso online dal 3 a 6 giugno





Da Alfonso Cuarón con Roma, passando per Kenneth Branagh (Belfast), Paolo Sorrentino (È stata la mano di Dio) e arrivando al The Fabelmans di Steven Spielberg, negli ultimi anni sono stati diversi gli autori che hanno raccontato loro stessi, il proprio sguardo sulle immagini cinematografiche e, di conseguenza, il proprio sguardo sulla realtà. Il regista de Il capo del mondo, Salvo Campisano, imbocca invece un’altra strada, concentrandosi non sulla propria, di realtà, bensì su una realtà tra le tante esistenti, e non sul proprio cinema ma sul fare cinema in sé. Nello specifico, sul fare cinema in Sicilia, con tutte le difficoltà che la cosa comporta.



Se realizzare un lungometraggio in Italia è già un’impresa non da poco, lo è ancora di più in una regione in cui è molto facile venire coinvolti da individui poco raccomandabili, per usare un eufemismo (anche se loro si fanno chiamare “uomini d’onore”). Se ne renderà conto presto il protagonista de Il capo del mondo, Salvo Gulisano (interpretato dallo stesso Campisano), un regista che accetta di realizzare un film per conto di un boss di Cosa Nostra in cambio di una grossa somma di denaro, con la quale ha intenzione di creare un proprio studio di produzione e risollevare le sorti del cinema siciliano. Per realizzare il film, però, il boss – che non si vede mai e interagisce sempre tramite un suo sottoposto – lo costringe ad assumere una troupe e un cast di gente locale, senza nessuna esperienza recitativa né di set cinematografici, che rischiano di mandare il progetto all’aria.



Il capo del mondo – che esce solo oggi nelle sale, nella simbolica Giornata della Legalità – fa pensare a Boris, che in Italia è la serie meta-cinematografica per eccellenza, diventata un cult per la sua scrittura geniale, satirica e irriverente nei confronti del mondo delle fiction e non solo. Campisano prova a fare qualcosa di simile, realizzando un mockumentary che racconta il finto backstage del film attraverso una serie di piani sequenza e di siparietti comici. Uno stile che, con le dovute differenze, ricorda anche la recente serie di Apple TV+ The Studio, creata e interpretata da Seth Rogen, già pronta a diventare la Boris della prossima generazione.

Il regista (dentro e fuori dal film) si trasforma quindi in una sorta di René Ferretti siciliano, obbligato – come il personaggio di Pannofino – a scendere a compromessi con una realtà che si scontra con il suo, personale sogno. Per lui non c’è traccia di quel meraviglioso incontro fatidico e pieno di speranza tra il giovane Spielberg e la leggenda John Ford in The Fabelmans, non si parla di arte e orizzonti, ma di contratti mancanti, di imposizioni discografiche senza le quali “il film non si faceva”, e della scelta etica di esaltare la vita e le azioni di un criminale sul grande schermo.

Certo, non è tutto oro quello che luccica: ad un certo punto verrà abbozzata una storia d’amore forzata e poco credibile, e alcune gag rischiano di risultare ripetitive. Inoltre, se è vero che durante la visione si ride e ci si diverte, è anche vero che, in particolare verso la fine, si ha la sensazione che per Campisano la priorità sia esplicitare un messaggio già chiaro, e il film rischia di essere affossato da un didascalismo e una sovraesposizione di concetti non necessaria. Per fortuna, a compensare ci pensa il cast, composto da attori di formazione teatrale e (volutamente) senza nessuna esperienza cinematografica alle spalle. E, soprattutto, ci pensa la chimica tra Campisano e Turi Condorelli, che interpreta il sottoposto mafioso con tempi comici fenomenali.

Regia: Salvo Campisano

Interpreti: Salvo Campisano, Turi Condorelli, Vania Arena, Gianni Bucolo, Pippo Torrisi, Giada Sheila, Dino Costa, Pippo Di Maura, Anastasia Caputo, Oriana Ciaffaglione

Distribuzione: Green Film

Durata: 97′

Origine: Italia 2025

