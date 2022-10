SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI: ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI ANNO 2022-23





Una classe di bambini attraversa sotto lo sguardo attento della telecamera cinque anni di scuola elementare, dalla prima alla quinta (la scuola in questione è l’Istituto Comprensivo Daniele Manin plesso Di Donato si Roma), modificandosi costantemente ma rimanendo, nella potenza dei sentimenti, la stessa. Un esperimento che non è nuovo nel cinema, ma che si pone esattamente a metà fra Boyhood e I bambini sanno, visto che non si ferma all’intervistare bambini come il film di Veltroni, ma percorre insieme a loro stralci di vita. Il lavoro di Chiarello nasce da un sentimento e questo si percepisce in maniera evidente. Il cinema fatto di pancia può portare a due possibili risultati: un ottimo lavoro oppure un disastro. Il cerchio fa parte della prima categoria ed è senza dubbio un’enorme rivelazione, foriera di speranza per il cinema “artigianale” italiano. L’approccio è genuino, per nulla artificioso, ma al contempo curato e ben montato. I passaggi temporali sono cuciti alla perfezione, evitano banali didascalie e legano il racconto tramite blocchi argomentativi che permettono un’ottimale coesione interna. I bambini parlano, vivono e si muovono in totale libertà davanti ad una presenza, quella della camera, la quale spesso paralizza invece molti adulti. Ciò che più colpisce di questo documentario è la sua disarmante sincerità e la totale assenza di un indirizzo preimpostato. Non c’è malizia, non c’è strumentalizzazione politica, ma solo e soltanto la voce, gli sguardi e i movimenti dei bambini protagonisti.



Ma la cosa più incredibile è che Chiarello decide di inserire volutamente (considerato che il materiale girato ammontava a centinaia di ore, mentre il risultato finale arriva a 108 minuti) momenti estremamente drammatici e in un certo senso crudi, senza edulcorarli. Si parla di divorzio, di genitori che non ci sono più, oppure che ci sono ma che sono sempre al lavoro, di tristezza e di paura. Spesso i bambini si commuovono parlando della loro vita ed è inevitabile che questa emozione attraversi lo schermo e arrivi allo spettatore adulto priva di filtri. Le storie che i piccoli protagonisti raccontano vengono sviscerate con dolcezza e il documentario si muove fra alti e bassi, con momenti di pura commedia e altri di estrema drammaticità. A volte queste si intersecano tra loro dando origine a situazioni indimenticabili, come la discussione sull’esistenza di Babbo Natale. In maniera inaspettata poi, all’interno de Il cerchio si inserisce una narrazione che ha caratterizzato tanti prodotti audiovisivi negli ultimi anni: la pandemia. Ma incredibilmente qui il lockdown non diventa il pretesto per girare il film, ma si inserisce invece come un enorme problema all’interno di una lavoro di riprese andato avanti per anni. Sophie Chiarello riesce infatti a calibrare questo aspetto e ad integrarlo in un film che era nato con un progetto diverso. Quello che ne esce è pura perfezione drammatica, in quanto, nonostante tutti abbiano pensato a mille modi di raccontare il 2020, in pochi hanno ragionato sulle disastrose conseguenze del distanziamento sui più piccoli. Il cerchio riesce a farlo, seppur involontariamente e lo fa benissimo.

