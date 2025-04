Fundraising per l’audiovisivo: Corso online dal 14 aprile







Nella periferia romana il barbiere del quartiere (Fabrizio Rongione) assilla i suoi parenti, clienti ed amici con le sue teorie complottiste, che spaziano dalla politica allo spionaggio internazionale. Il suo pensiero è ormai un’ossessione prodotta principalmente dalle ore e ore trascorse online e sui social più disparati. Nessuno lo prende sul serio, anzi, il più delle volte diventa oggetto di scherno della comunità. L’apoteosi la raggiunge quando si convince e vuole convincere tutti di un misterioso dialogo in alfabeto morse che i lampioni sulla strada, con la loro luce intermittente, lanciano segretamente. Questa sua folle teoria trova l’appoggio dello youtuber del posto, a caccia di scoop e di persone da mandare allo sbaraglio, soprattutto per interesse personale. Una sera la Digos, interrompendo la cena in famiglia, invita il barbiere in caserma per degli accertamenti e questo evento fa prendere una piega inaspettata alla vicenda. Da quel momento in poi, molti cominciano a crederlo e a considerarlo un eroe, il portatore di verità occulte, dando prova che il complottismo è una pratica molto più comune di quanto si possa pensare, proprio in considerazione del labile confine tra realtà e finzione in cui viviamo.



Il ventinovenne regista Valerio Ferrara, in passato assistente di Marco Bellocchio, diplomato al Centro Sperimentale, gira Il complottista, esordio al lungometraggio, ripartendo da un’idea del suo corto, Il barbiere complottista, vincitore del premio Cinef al Festival di Cannes nel 2022. Presentato in Concorso nella sezione Panorama Italia di Alice nella città della Festa del Cinema di Roma del 2024, sembra ancora troppo legato al corto originario. In definitiva, Il complottista mostra il respiro corto, che parte da un’idea importante ed anche divertente nei suoi risvolti sconcertanti, ma si perde nel dipanare la storia, si sfilaccia inesorabilmente nel raccontare soprattutto quel senso di solitudine che il protagonista subisce. Credere in un complotto da appunto un senso di potere, di controllo, si pensa di riuscire a vedere ciò che gli altri non vedono. In un modo strano, può dare sollievo alle proprie insoddisfazioni quotidiane. Tutto questo è appena sfiorato da Valerio Ferrara che evidentemente ha preferito seguire più la strada della commedia “leggera”, mostrando comunque uno sguardo attento ed interessante sui tormenti del contemporaneo.

Regia: Valerio Ferrara

Interpreti: Fabrizio Rongione, Antonella Attili, Antonio Gerardi, Fabrizio Contri, Roberto De Francesco, Ernesto Mahieux, Ilir Jacellari, Zoe Massenti, Valerio Desirò, Bruno Pavoncello, Giulia Petrini

Distribuzione: PiperFilm

Durata: 85’

Origine: Italia, 2024

