Riesce a parlare molto bene di sé, il cinema, meno di chi lo racconta o di chi lo giudica. Forse non è un caso che i film con al centro la critica cinematografica siano rari. Quel mondo è stato portato in scena, con alterne fortune, soprattutto sfruttando il filtro dell’arte contemporanea e che quando si è deciso davvero di parlare, al cinema o in tv, di cosa faccia la critica, i risultati migliori sono arrivati quando si è giocato davvero con la dimensione grottesca del giudizio, con il progetto The Review, ad esempio, con lo straordinario The Critic, nato da una costola del team produttivo dei Simpsons. Quando l’approccio si fa più serioso, invece, qualcosa non torna, la materia si fa sfuggente, arranca.

Il critico – Crimini tra le righe forse alza troppo il tiro fin dalla cornice in cui si ambienta lo stesso romanzo da cui è tratto, questa Londra anni ’30 in cui si muove Jimmy Erskine, temutissimo critico teatrale dai giudizi graffianti. È poco amatodal giovane rampollo David Brooke, che una volta ereditato il giornale in cui Erskine scrive, prende al balzo un’accusa di omosessualità che pende sulla testa del critico per cacciarlo insieme ad altri membri della vecchia guardia della redazione. Erskine però è un uomo rancoroso e coinvolgerà la diva del teatro Nina Land in una vendetta contro Brooke che avrà esiti imprevisti.

Ma la lotta tra il critico e Brooke non è mai davvero giocosa, coinvolgente, arguta, non riesce a uscire dalla griglia teatrale, dal legame con il testo, con la parola parlata in cui la ingabbia lo specialista Patrick Marber nè a tenere a distanza i riferimenti colti che vorrebbe emulare, primo tra tutti Le relazioni pericolose di LaClos/Frears.



Il critico. Crimini tra le righe fatica a lasciarsi davvero andare. Gradualmente si rivela un puro english drama di marca BBC dalla confezione curata, retto da un Ian McKellen comunque gigante anche quando si muove senza mai liberare davvero il suo potenziale (e coadiuvato da comprimari che non si lasciano intimidire dalla sua presenza) ma che irrimediabilmente si limita a suggerire un’affascinante baratro guardato però sempre in tralice.

A tratti, soprattutto nelle fasi iniziali, quelle in cui Erskine prepara il suo piano, è indubbio che il film sfiori spunti affascinanti (a partire da certi umanissimi exploit di David Brooke interpretato da Mark Strong), bordate concettuali non scontate (come quando la rivalità tra i due protagonisti si gioca tutta sul feticcio culturale, sul simbolico “possesso” delle performance della Land).

Poi, però, il film di Anand Tucker si ostina a inseguire una concretezza, una crudezza, forse anche una freschezza nel racconto che non sembra essere mai in grado di afferrare. È in effetti troppo chiuso in un’estetica dal retrogusto di naftalina, nel suo respiro da pruriginoso feuilletton retto da personaggi sempre più bidimensionali, nella sua narrazione sempre più senza peso, che procede a passi forzati, Il critico. Crimini tra le righe, un film diorama retto da un protagonista che forse, nei suoi momenti migliori riesce a essere crudo, violento, cinico, quanto il film non sarà mai.

Titolo originale: The Critic

Regia: Anand Tucker

Interpreti: Ian McKellen, Gemma Arterton, Mark Strong, Ben Barnes, Alfred Enoch, Lesley Manville, Romola Garai, Beau Gadsdon, Claire Skinner, Ron Cook

Distribuzione: Universal Pictures

Durata: 101′

Origine: UK, USA 2023

