

Regalatevi i corsi di cinema con il Black Friday di Sentieri selvaggi!



----------------------------

--------------------------------------------------------

È nel dettaglio rigoroso delle forme, nella linearità di un’architettura che è lo spazio dentro il quale le cose le persone, quasi oggetti, si muovono – come lo stesso autore conferma in una intervista rintracciabile in rete – che il nuovo film del regista bergamasco prende forma.

Il damo sembra essere nato da una di quelle congiunzioni contingenti, nelle dinamiche di una casualità tutta iscritta dentro un percorso già segnato, ma quasi invisibile. L’intenzione, con il co-sceneggiatore Alessandro Rota, era quella di scrivere un film sull’oblio, una delle tante ipotesi artistico-esistenziali di Luca Ferri. Ma durante la scrittura vengono a sapere che il direttore della fotografia del film è stato assunto come damo di compagnia di una aristocratica e anziana signora bergamasca afflitta da demenza senile. La notizia cambia il percorso della scrittura e nasce questo film che, in una specie di realismo indispensabile per entrare definitivamente in quel mondo quasi etereo, è girato quasi interamente dentro la casa dell’anziana donna che nel frattempo è scomparsa alla vita.

Il damo sembra rimettere la filmografia di Ferri su quel binario affascinante della ricerca tra forma di vita pensate, morte e morte apparente di una vita che invece si rivela in molte manifestazioni invisibili, un qualcosa che assomiglia molto al fallimento esistenziale, secondo i canoni di un pensiero diventato dominante e che invece appartiene al silenzio – forse aristocratico – ma che sembra quasi risolutivo per una possibile salvezza dell’esistenza. Il damo è dunque un ulteriore salto di qualità in questa ricerca, che sembra trovare la sua unica soluzione in quel silenzio che si combina con il tempo e la bellezza come aspirazione e completamento. Ferri immerge il suo Ferdinando – Ferdinand, c’est moi, si direbbe – in uno spazio di forme regolari, di linearità astratta che ricorda le tele di Mondrian, nel quale regna un silenzio monacale rotto soltanto dalle telefonate di Domenico un amico (vero? Immaginario?) di Ferdinando che rompe il ritmo silenzioso del suo lavoro di damo di compagnia.

Il nuovo film di Ferri – presentato in anteprima alla edizione 2025 del Filmmaker di Milano – riecheggia il suo passato cinematografico in quell’equilibrio tra il presente e il tema dell’oblio definitivo già esplorato in Millecipressi, il film girato sulla tomba di Brion di Carlo Scarpa, che diventa al tempo stesso testimonianza di una espressione artistica che pur riducendo all’essenziale forma di un giardino zen il tema della scomparsa, al tempo ne ingigantisce il risultato in una tomba-mausoleo ad imperituro ricordo, e il tema di una compartecipazione alla vita dentro spazi a volte vacui (Dulcinea), a volte carichi di memoria (Habitat) nei quali trovare, scovare tracce di quella vita invisibile, nel gesto mancato ma ossessivo di una prestazione sessuale oppure nella manifestazione della bellezza tra angoli e corridoi.

Il damo è questa necessità di oblio per allontanarsi da un mondo che non appartiene al suo protagonista, è il silenzio della salvezza, è il Congedo del viaggiatore cerimonioso di Giorgio Caproni che diventano, insieme al niente di Padre David Maria Turoldo – che traduce un sentimento di difesa, piuttosto che di nichilismo – forse l’unico antidoto per salvarsi da quella che gli altri chiamano “vita”.

Articoli Correlati:



DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, il corso online dal 1 dicembre



----------------------------

--------------------------------------------------------