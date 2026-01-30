Il regista e sceneggiatore Christian Filippi ha presentato a Sentieri Selvaggi il suo lungometraggio d’esordio, Il mio compleanno, insieme alla co-protagonista Giulia Galassi. Realizzato nel 2023 grazie al programma low budget Biennale College Cinema della Mostra del Cinema di Venezia, il film è stato presentato all’81a edizione della Mostra e ha vinto tre premi ad Alice nella Città nel 2024, tra cui quello per il miglior giovane interprete al protagonista Zackary Delmas.

Prima dell’incontro è stato proiettato il cortometraggio, sempre diretto da Filippi nel 2021, Il custode e il fantasma, che con Il mio compleanno ha in comune la lavorazione a basso budget e la scarsa disponibilità di mezzi. L’idea è nata nel 2018, dopo la chiusura di diversi centri d’accoglienza in tutta Italia: “Ero ad una manifestazione di protesta, e una volta finita mi sono messo a parlare con due custodi di un cimitero: mi dissero che, dopo che il centro aveva chiuso, una sera avevano trovato un paio di ragazzi che stavano scavalcando il cancello per dormire dentro al cimitero. Quando scrivo qualcosa cerco sempre di partire dai paradossi che mi colpiscono, e andare a vivere in un posto di morti mi sembrava proprio un paradosso assurdo. E da dover raccontare velocemente, perché era un tema molto caldo in quel momento. Abbiamo girato in due mezze giornate, ed è stata un’esperienza che mi ha fatto capire come poter far nascere un linguaggio che si adattasse alle problematiche produttive che c’erano in quel momento”.



Il regista spiega poi la scelta del formato 4:3, che torna anche ne Il mio compleanno: “Mi piaceva molto la possibilità di lavorare sulle linee di fuga, sulla verticalità della location, il cimitero di Prima Porta. E poi sicuramente ci sono stati anche degli aspetti produttivi, perché è vero che è girato quasi tutto in esterno, però per quelle poche scene in interni non avevamo la possibilità di avere tanta scenografia. Tagliando una porzione di fotogramma, il 4:3 ti dà la possibilità di far sentire meno la “povertà” del film e di concentrarsi sulla recitazione, sul cast. Puoi andare all’essenza del racconto, cioè i sentimenti, che vengono poi espressi da attori e attrici”.



A proposito di interpreti, interviene Giulia Galassi sul lavoro di preparazione svolto per Il mio compleanno insieme al resto del cast: “Nonostante il micro-budget abbiamo avuto proprio modo di lavorare molto sui personaggi e sulla storia. Christian ha preteso di avere delle settimane di prova con noi, quindi siamo arrivati sul set già pronti, che è una cosa molto rara nel cinema italiano, soprattutto perché i tempi e i soldi sono pochi. Abbiamo fatto delle prove improvvisando molto e senza sapere nello specifico quali sarebbero stati i movimenti di macchina o le inquadrature, e aver potuto lavorare così tanto sui personaggi e alle loro relazioni ci hanno permesso di stare molto liberi e tranquilli sul set e di lavorare su tutte le piccole cose tecniche”.

Filippi approfondisce in seguito la strada produttiva della sua opera prima: “Nel 2015 avevo da poco finito di fare l’assistente su un altro film, dove mi mandavano a fare i casting nelle case famiglia e negli istituti di detenzione minorile. Finita quell’esperienza, ero rimasto in contatto con alcune associazioni che gestivano queste case famiglia e ho iniziato a proporre dei corsi di di cinema. Poi però col tempo ho sentito la necessità, da parte soprattutto di chi lavora dentro questi ambienti, di essere raccontati. È stato un po’ come uno scambio: io e la sceneggiatrice Anita Otto abbiamo iniziato a raccogliere racconti, i più diversi possibili, e poi abbiamo deciso di metterci dentro dei personaggi di fantasia”.