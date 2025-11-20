Il mio nome è Nevenka, di Icíar Bollaín
Il film della spagnola è un legal thriller ai tempi del #MeToo, attinge dalla cronaca nera con una regia rispettosa e degli interpreti calibrati.
Una passione civile, l’idealismo della gioventù universitaria, con la miglior media della Facoltà e gli appunti che facevano scuola ai compagni di corso: Nevenka Fernandéz (Mireia Oriol) ha 26 anni, una laurea in Economia, tante idee e sogni da avverare. L’occasione è ghiotta quando bussa alla sua porta Ismael Álvarez (Urko Olazabal), sindaco della sua cittadina Natale Ponferrada, con la proposta di entrare in lista per il Consiglio Comunale. Tra lusinghe, promesse stridule (“nella lista sarai tra il numero 3 e il numero 5”) e frasi a effetto nazionalpopolari (“Non credo tanto nei partiti ma nelle persone”), Ismael incanta da subito Nevenka con il carisma del cittadino numero uno. Le cose cambiano però quando il lavoro si confonde con l’intimità e l’utopia del “braccio destro del sindaco” per il bene di Ponferrada si fa presto incubo solitario di un corpo abusato. La violenza accade due volte per Nevenka: tra le molestie prima e le colpe addossate poi.
Ecco che Il mio nome è Nevenka non è solo il titolo del dramma di Icíar Bollaín, ma anche la difesa ostinata delle parole giuste: “Soy Nevenka” ribatte esausta la protagonista ai continui “Quenqui, Quenquita” di Ismael, sempre più abietto, frame dopo frame, in questo scarto tra politico e privato che pare impercettibile eppure è una voragine.
Numero uno del partito popolare, sindaco della (sua) gente tra il 1991 e il 2002, Álvarez è stato l’uomo delle masse dal narciso carisma simil-berlusconiano, miglior amico della stampa spagnola (ottima la scena post-vittoria delle elezioni dove cerca inquieto tra i consiglieri Nevenka ma non resiste ai microfoni dei cronisti) che parla di popolo e nel frattempo “crea aziende senza bandi pubblici”. Dall’altra parte Nevenka viene avvisata sul donnaiolo Ismael, ma lei (lei sì) confida nelle persone e nel potere di ricredersi. Ismael la intriga, i due hanno una breve relazione finché Nevenka si tira indietro dando inizio al suo inferno.
Corso di Montaggio con DAVINCI dal 28 novembre online
-----------------------------------------------------------------
“Se c’è stata una relazione come può esserci una violenza?” sono le prime parole della stampa davanti alla prima donna spagnola a denunciare un politico per molestie sessuali sul lavoro. Lo pensano, forse, suoi genitori, sottilmente; lo urlano in piazza i seguaci di Álvarez a suon di lodi “a una persona per bene”.
Le ragioni di Io sono Nevenka abitano nella la sua cronaca vera, il #MeToo vent’anni prima di Weinstein e gli altri, su cui Bollaín posa uno sguardo infinitamente rispettoso, compassionevole e senza didascalismi, anzi, esaustivo forse fino all’eccesso mentre racconta sogno e disillusione di Nevenka Fernandéz, di cui si vorrebbe sapere ancora di più. D’altronde quello di Bollaín è un cinema per la dignità, come nel precedente Una donna chiamata Maixabel e ancor di più nell’opera con cui vinse il Goya nel 2003 Ti dò i miei occhi: pedinamento filmico di un matrimonio. Lì la violenza era domestica, ma i dolori di una vittima sola con i suoi sensi di colpa. Così, tra il filone dei legal thriller ai tempi dell’America del #MeToo (Bombshell – La voce dello scandalo e Women Talking riecheggiano voci di donne unite contro maschi inetti quindi violenti), Icíar Bollaín resta tra i confini della sua Spagna per rifarsi ancora all’amara cronaca.
Corso online DATA MANAGER E D.I.T. dal 2 dicembre
-----------------------------------------------------------------
Io sono Nevenka è un discorso di connessioni, anzitutto filmiche – la perfetta tensione tra lo sguardo della regia e la pregevole coppia di interpreti – alcune avvincenti altre meno – il racconto forse troppo conciso o l’alternarsi macchinoso tra presente e passato – ma il suo statuto è nobile, assertivo e delicato nel raccontare la prima donna della storia spagnola a preferire la dignità al silenzio.
Titolo originale: Soy Nevenka
Regia: Icíar Bollaín
Interpreti: Mireia Oriol, Urko Olazabal, Ricardo Gómez, Lucía Veiga, Font García, Carlos Serrano, Mercedes Del Castillo, Martxelo Rubio, Luis Moreno, Javier Gálego, Mabel del Pozo, Pepo Suevos
Distribuzione: Exit Media
Durata: 112′
Origine: Spagna, Italia 2024