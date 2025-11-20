Il film della spagnola è un legal thriller ai tempi del #MeToo, attinge dalla cronaca nera con una regia rispettosa e degli interpreti calibrati.



Una passione civile, l’idealismo della gioventù universitaria, con la miglior media della Facoltà e gli appunti che facevano scuola ai compagni di corso: Nevenka Fernandéz (Mireia Oriol) ha 26 anni, una laurea in Economia, tante idee e sogni da avverare. L’occasione è ghiotta quando bussa alla sua porta Ismael Álvarez (Urko Olazabal), sindaco della sua cittadina Natale Ponferrada, con la proposta di entrare in lista per il Consiglio Comunale. Tra lusinghe, promesse stridule (“nella lista sarai tra il numero 3 e il numero 5”) e frasi a effetto nazionalpopolari (“Non credo tanto nei partiti ma nelle persone”), Ismael incanta da subito Nevenka con il carisma del cittadino numero uno. Le cose cambiano però quando il lavoro si confonde con l’intimità e l’utopia del “braccio destro del sindaco” per il bene di Ponferrada si fa presto incubo solitario di un corpo abusato. La violenza accade due volte per Nevenka: tra le molestie prima e le colpe addossate poi.



Ecco che Il mio nome è Nevenka non è solo il titolo del dramma di Icíar Bollaín, ma anche la difesa ostinata delle parole giuste: “Soy Nevenka” ribatte esausta la protagonista ai continui “Quenqui, Quenquita” di Ismael, sempre più abietto, frame dopo frame, in questo scarto tra politico e privato che pare impercettibile eppure è una voragine.



Numero uno del partito popolare, sindaco della (sua) gente tra il 1991 e il 2002, Álvarez è stato l’uomo delle masse dal narciso carisma simil-berlusconiano, miglior amico della stampa spagnola (ottima la scena post-vittoria delle elezioni dove cerca inquieto tra i consiglieri Nevenka ma non resiste ai microfoni dei cronisti) che parla di popolo e nel frattempo “crea aziende senza bandi pubblici”. Dall’altra parte Nevenka viene avvisata sul donnaiolo Ismael, ma lei (lei sì) confida nelle persone e nel potere di ricredersi. Ismael la intriga, i due hanno una breve relazione finché Nevenka si tira indietro dando inizio al suo inferno.