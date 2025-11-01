Il Mostro è la serie italiana più vista su Netflix a livello globale



La miniserie Netflix Il Mostro di Stefano Sollima e Leonardo Fasoli ha raggiunto la prima posizione nella classifica di contenuti in lingua straniera delle visualizzazioni sulla piattaforma nella settimana del 20/26 ottobre. A riportare questo è Variety, che aggiunge anche che il numero di views, 9,6 milioni, superano anche quelle della seconda stagione di Nobody Wants This, prima classificata in lingua inglese. Un apporto di pubblico enorme considerando i soli quattro episodi da 60 minuti l’uno che compongono la miniserie prodotta da The Apartment e AlterEgo.

Il Mostro è uscito su Netflix il 22 ottobre e i quattro episodi inseguono ognuno una pista differente, puntando ad indagare con tono documentaristico i quattro principali indiziati, concentrandosi maggiormente sulla pista sarda. Sin dalla sua prima proiezione, avvenuta nell’82° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ha diviso i pareri della critica ma ha incuriosito non poco il pubblico, ribadito adesso appunto dal numero di views. Quel che è certo è che la terribile ma ormai leggendaria cronaca del mostro di Firenze continua imperterrita ad attirare l’attenzione degli italiani e non solo.



Stefano Sollima poi non è nuovo a questo tipo di operazioni, dopo aver portato sugli schermi, sia piccoli che grandi, storie come Gomorra, Suburra, Romanzo Criminale, Adagio e ACAB. Un autore a cui abbiamo dedicato un approfondimento nell’ultimo numero di SentieriSelvaggi 21st, la nostra rivista cartacea e digitale. Sempre parlando a Variety in un intervista del 4 settembre, il regista italiano ha affermato: “all’improvviso ci siamo resi conto che la storia stava diventando molto più ampia e incentrata non tanto sulla caccia al Mostro di Firenze, quanto piuttosto un indagine sull’uomo e di come sia portatore del male”. Viene anche aggiunto che Sollima ha voluto studiare il caso e gli indagati per più di un anno, con sopralluoghi e consultazione di documenti ufficiali, ulteriore testimonianza della grande attenzione posta sul celebre caso di cronaca nera.



