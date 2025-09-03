

Un bambino scivola fuori dalla sua camera, la sua torcia portatile illumina i corridoi bui della casa. Tende l’orecchio, un miagolio sommesso lo guida fino a dei gradini. Mentre cerca di sbirciare in una fessura nel legno, suo nonno gli si avvicina (ultimo ruolo di Michel Blanc prima di lasciarci il 3 ottobre 2024). Gli spiega che non è possibile che lì sotto ci possa essere un gatto, non c’è spazio. Eppure, il miagolio lo abbiamo sentito, sia noi sia il bambino. Quindi, in quel sottoscala, il gatto c’è o non c’è?

In concorso alla Berlinale 75, Lionel Baier in Il nascondiglio traspone con spirito giocoso l’omonimo romanzo autobiografico di Christophe Boltanski, figlio del sociologo Luc e nipote del linguista Jean-Élie e dell’artista Christian. Ci porta, quindi, nella Parigi sessantottina, che arde per le proteste studentesche e con la poltrona del Generale De Gaulle che trema. È invece solida la famiglia al centro di Il nascondiglio, più simile a un nucleo rivoluzionario sempre pronto ad aiutarsi a vicenda, a tappezzare la città di manifesti della mostra dello zio più piccolo, ad appoggiare la carriera da medico del nonno, a chiamare la nonna “zia” per non ferirla.



Tutto questo viene visto dalla prospettiva del bambino, convinto di poter sfidare e vincere a braccio di ferro con sua nonna per poter aver diritto a una crostatina alle fragole, il cui mondo cambia ogni volta che sorge il sole. Ai suoi occhi, i grandi cambiamenti in corso, per alcuni la rivoluzione, c’è e non c’è allo stesso tempo, come il famigerato gatto di Schroedinger che finché la scatola è chiusa, è sia morto sia vivo.



Lionel Baier fa il giocoliere e l’illusionista con la Storia, la devia, la cala nelle storie familiari. Allo stesso tempo gioca con il cinema, divertendosi a citare la Nouvelle Vague (e i suoi figli) e Wes Anderson, a trovare ogni volta una nuova piccola invenzione per strappare un sorriso, che sia divertito o malinconico. Il nascondiglio e il suo regista conoscono (anche fin troppo) bene le regole del gioco, le seguono senza scardinare nulla. Dopo che un bambino ha giocato abbastanza tempo con il suo giocattolo, tende a romperlo. Non perché l’esito del gioco è la distruzione, ma per capirne innocentemente meglio il funzionamento. Non è sicuramente questo il caso e forse questo è il segno che il giocoliere non si sta divertendo fino in fondo. All’inizio del film, la voce narrante ci avvisa della necessità di credere in quello che vedremo. Siamo così sicuri di credere ancora in questo cinema che si sente così sicuro, così a casa?

Titolo originale: La cache

Regia: Lionel Baier

Interpreti: Michel Blanc, Liliane Rovère, William Lebghil, Dominique Reymond, Larisa Faber, Aurélien Gabrielli, Adrien Barazzone

Distribuzione: Filmclub Distribuzione e Minerva Pictures

Durata: 100′

Origine: Francia, Svizzera, Lussemburgo 2025

